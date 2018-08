Felpeto: "Este año no va a haber ningún problema" para completar las vacantes docentes

“Este año no va a haber ningún problema" para cubrir las vacantes de docentes en Castilla-La Mancha en ningún nivel ni tampoco en ninguna especialidad. Así de tajante se mostraba el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, después de que en el arranque del curso 2017-2018 llegasen a faltar hasta 288 docentes al agotarse las bolsas. Algo que fue duramente criticado por los sindicatos y que no pudo quedar solventado hasta finales de octubre, ya empezado el curso.

Y este año no volverá a pasar, ha dicho Felpeto, "por dos razones". La primera es porque en lo que se refiere al Cuerpo de Maestros hay disponibilidad para todas las especialidades y en lo que se refiere a enseñanzas medias, su departamento se ha blindado por dos vías. Por un lado, en mayo ya se dejaron listas las bolsas de docentes disponibles para aquella especialidades en las que no ha habido proceso de oposiciones. En las que sí se han celebrado no sólo están los aprobados sino que, además, se ha creado una bolsa de reserva con los que no pasaron el corte. "No se ha excluido a quienes no aprobaron", ha explicado Felpeto.

En total, para el curso 2018-2019 el cupo de docentes no universitarios alcanzará los 25.277 en la región. Son 130 más que en el anterior que servirán, sobre todo, para cubrir los nuevos ciclos de FP o la atención a la diversidad, entre otras cosas.

El consejero ha explicado también que la plantilla se ha aumentado con el Gobierno del presidente Emiliano García-Page, desde que se iniciase la legislatura, en 1.364 docentes. Algo que, en su opinión, "pone de manifiesto el claro compromiso de recuperación progresiva del empleo público en el sector de la enseñanza".

Más fisioterapeutas y sanitarios

Pero además, de cara al próximo curso, el Consejo de Gobierno acaba de autorizar la contratación de 40 fisioterapeutas y 26 técnicos sanitarios para el alumnado escolarizado en centros educativos con necesidades educativas específicas. "Los actuales son insuficientes", ha reconocido el consejero. Se trata de personal interino que se sumará a la plantilla de los propios centros y que atenderá a estudiantes con discapacidad o déficit motórico.

Felpeto ha detallado que, este curso se incrementan los efectivos en un técnico sanitario más respecto al anterior y que con respecto al último curso con Gobierno del PP, se han incorporado cuatro fisioterapeutas más y 10 técnicos sanitarios.

Nuevos Currículums en Formación Profesional

Otra de las cuestiones aprobadas en Consejo de Gobierno tiene que ver con los decretos que establecen los nuevos currículos de los ciclos de Formación Profesional correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en Castilla-La Mancha.

El título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico se implantará por primera vez el próximo curso en los IES 'Azuer de Manzanares' (Ciudad Real), 'Clara Campoamor', de Yunquera de Henares (Guadalajara) y 'Alejo Vera' de Marchamalo (Guadalajara), con una oferta total 60 plazas".

"En lo que se refiere al ciclo formativo de grado superior de 'Enseñanza y Animación Sociodeportiva', que sustituye al de 'Animación de Actividades Físicas y Deportivas', se impartirá en los mismos centros en el que se impartía el ciclo al que sustituye", ha añadido Felpeto.

En cuanto a las plazas ofertadas, el ciclo de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico el próximo curso dispondrá de 60. En el caso del ciclo de Enseñanzas y Animación Sociodeportiva son 336 plazas.