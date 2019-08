"He aprendido una cosa en estos años y es que se puede decir la verdad y hacer política"

Lleva 16 años como alcalde de Valdepeñas, una de las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, y cinco mayorías absolutas. Jesús Martín es además senador por la provincia de Ciudad Real y presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas desde 2016.

"Creo que el secreto está en no creerte que eres más que otros y en seguir siendo quien eras", asegura. Charlamos con él sobre su larga trayectoria en el mundo de la política y sobre su futuro al frente del Consistorio.

Es su quinta legislatura al frente del Ayuntamiento de Valdepeñas,¿Cuál son las claves de su éxito?

Llevo casi 20 años en esto y desde que soy alcalde no me he levantado ningún día y al mirarme en el espejo me he visto como alcalde. Soy un chico de pueblo, salgo a la calle, hablo con la gente, me he acostumbrado a interactuar y a tener paciencia y creo que el secreto está en no creerte que eres más que otros y en seguir siendo quien eras y eso al final la gente lo percibe.

Yo no hago una campaña 15 días antes de las elecciones, inicio mi campaña para las próximas el día después de haber ganado. Además hemos tenido suerte, hemos trabajado mucho y nos ha salido bien. Y sobre todo he aprendido una cosa en todos estos años, y es que se puede decir la verdad y hacer política.

¿Ha tenido algún momento de querer tirar la toalla?

Sí, pero no por motivos políticos sino por motivos humanos. Esto no lo he contado nunca pero hace ocho años recibí en el Ayuntamiento a un chaval de 20 años que me dijo que le habían despedido a él y a su mujer y que tenían un niño de nueve meses y que si me enteraba de algo que les llamara.

Al día siguiente en el parte que recibo cada mañana de la Policía de todo lo que pasa en la ciudad me dicen que ha habido un suicidio de un chaval de 20 años. Ahí pensé si merecía la pena seguir en esto porque no es una cuestión política, mi frustración fue por qué no lo vi, posiblemente no lo vi porque no había nada que ver, pero no vi la desesperación de ese muchacho, entonces eso te hace cuestionarte si soportar esos golpes por tener el cargo merece la pena.

Y luego tuve otro momento de querer tirar la toalla al poco de llegar tras vivir una tormenta. Valdepeñas no había hecho los deberes con el Plan de Tormentas y cuando acabó aquella noche pensé que esto me llevaría al fracaso, pero me puse las pilas.

Después de esta trayectoria de casi 16 años la gente me siguen votando no tanto por lo que ven sino por lo que intuyen que hago por la ciudad y no ven.

FOTO: Ayuntamiento de Valdepeñas

¿Qué queda del alcalde de hace 16 años? ¿Cómo ha evolucionado?

Yo hoy soy peor gobernante de lo que empecé porque me he hecho prudente y ahora evalúo los riesgos. Ahora tengo menos prisa por llegar a hacer las cosas, pero las hago mejor.

¿Qué proyectos quiere poner en marcha esta legislatura?

Esta ciudad está dotada de todos los recursos. El problema del Plan del Tormentas está casi subsanado. Me encontré que no había suelo industrial e hicimos un millón de metros cuadrados de un Parque Empresarial que es referencia en la Comunidad. Valdepeñas, por ejemplo, tampoco tenía un Plan de Ordenación Municipal, y ahora lo tiene.

Una vez creada toda esa infraestructura ahora en lo que estamos trabajando es en ponerla en valor y ese es un trabajo del día día, de conocer las carencias. Yo ahora voy más despacio pero conozco las carencias mejor que nadie entre otras cosas porque muchas nacen de la propia inventiva de la creación.

Además nos hemos volcado con la Administración digital. Ahora cualquier político que quiera gestionar una ciudad del tamaño de Valdepeñas o se incorpora a ese mundo de digitalización o desde luego está abocado al fracaso, pero vamos muy avanzados.

Yacimiento visitable del Cerro de las Cabezas FOTO: Turismo Castilla-La Mancha

El Yacimiento del Cerro de las Cabezas es uno de los mayores atractivos de la ciudad. ¿En qué momento se encuentra?

Tenemos el único yacimiento íbero puro que hay en la Península Ibérica y ahora en lo que estamos trabajando es en conseguir que sea parque arqueológico.

Hemos estado cuatro años trabajando con la Junta y tenemos un informe de un técnico en el que dice que no se le puede dar la categorización de parque arqueológico porque tiene una autovía a 50 metros que lo agrede. Una cosa que sería positiva sería modificar la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. Vamos a seguir trabajando porque tenemos que alcanzar la categorización de parque arqueológico aunque solo sea para que se señalice en la carretera.

Como alcalde experto, ¿Cómo analiza la mayoría absoluta conseguida por Emiliano García-Page?

Porque se lo ha currado. Lo que no podía ser es que una fuerza política emergente como Podemos se subiera en un coche oficial, que fue lo único que hizo y que además de ser dos bloquearan leyes, como la Ley de Mecenazgo y eso el ciudadano lo termina percibiendo.

Creo que Emiliano ha estado pendiente de las personas antes que otras historias, y eso al final la gente lo termina percibiendo. Además el gran trabajo que ha hecho para dar a conocer el territorio ha dado lugar, por ejemplo, a que seamos la primera Comunidad en exportación en el caso por ejemplo del vino.

Que luego estamos en la crisis nacional de que la derecha se ha troceado y eso ha podido ayudar, pues un poco todo, pero lo de Emiliano tiene mucho mérito porque aunque la Ley Electoral no se modificó porque no se consiguió una mayoría absoluta en la anterior legislatura aun así ha conseguido mayoría absoluta en esta. Creo que para ganar identidad en la Comunidad hay que darle una vuelta a la Ley electoral. Es un poco ridículo que las Cortes de Castilla-La Mancha tengan menos diputados que concejales el Ayuntamiento de Albacete.

Pleno en el Ayuntamiento de Valdepeñas

Y en clave nacional, ¿Qué cree que va a pasar? ¿Vamos a ir a elecciones?

Si seguimos en esa tesitura tan frívola mucho me temo que van a ser inevitable esas elecciones. Si no hay una responsabilidad de estado en los partidos constitucionalistas y a nuestra izquierda puede mas la vanidad de un señor que el sentido de responsabilidad iremos a otra elecciones. Como diría su madre y la mía, que sea lo que dios quiera.

¿Será su última legislatura como alcalde o volverá a presentarse en 2023?

Para no mentirte creo que he sobrevivido tantos años porque no siempre digo toda la verdad, pero la verdad la digo, por eso es muy difícil pillarme en un renuncio. De aquí a cuatro años da igual lo que piense ahora o no. No sé lo que haré, aunque también te diré que creo ya he cumplido.