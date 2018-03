Tajante intervención del consejero de Sanidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, sobre la presencia de 90.000 toneladas de residuos de amianto en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia. “No hay casos diagnosticados de mesotelioma en el Polígono de Toledo”. Una enfermedad vinculada directamente a la exposición al amianto.

El consejero ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía tras acusar al Partido Popular de “sembrar el miedo entre la población con cuestiones de salud. Nos tienen acostumbrados. Es su única forma de hacer oposición”, reprochaba. Ha asegurado que su departamento trabaja con “evidencias científicas y con patrones epidemiológicos o clínicos” y se ha remitido a los datos aportados por “informes históricos de mortalidad por mesotelioma” que se manejan en la región desde 1981 y que, explicaba, coinciden con los publicados por el Centro Nacional de Epidemiología.

El consejero ha ofrecido también datos de la última semana y habla solo de “posibles casos” porque “en algunos el diagnóstico ni siquiera ha sido de mesotelioma”. Y en ese “posible” diagnóstico, ha proseguido, existe una “gran disparidad geográfica y para nada localizados en la misma zona”. Ha puesto como ejemplo dos casos detectados a más 100 kilómetros entre Torrijos y Urda, con un caso en cada una de estas localidades.

“No están localizados en el barrio del Polígono”, insistía. De hecho, ha matizado, “ninguno de los casos de mesotelioma que pudiesen ser a causa del amianto de los de la provincia de Toledo viven en el barrio de Benquerencia. Y solo uno vive en la ciudad de Toledo”.

“Son casos aislados”, decía el titular de Sanidad que ha reiterado en varias ocasiones de la sesión plenaria que “las muertes que provienen de contaminación por amianto en esta región están por debajo de la media española según el patrón clínico y epidemiológico que se maneja”. Y en este sentido, ha detallado que “la mortalidad por mesotelioma en Castilla-La Mancha es de un 48,9% inferior a la mortalidad en España y en Toledo un 52% menos que la media de España”.

Jesús Fernández ha dicho “entender” el temor de la ciudadanía pero para añadir que además “es importante manejar y contrastar la información antes de acusar de casos de mesotelioma en esta comunidad” y ha asegurado que los ciudadanos “pueden tener claro que este Gobierno actúa ante cualquier situación que pudiese tener repercusión negativa en la salud”.

Podemos acusa a PP y PSOE de “doble estrategia de negación” del problema en sus gobiernos

El diputado de Podemos, David Llorente, ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de plantear una “doble estrategia de la negación”, tanto de la gravedad del problema como de asunción de competencias. Una estrategia, dijo, mantenida tanto por los gobiernos del PP como del PSOE en la Junta castellano-manchega. E incluso se ha referido informes que manejaba en 2008 la Consejería de Medio Ambiente, con mediciones de la empresa Prevención Ibermutuamur y que arrojaban datos positivos de presencia de fibras en el aire.

Ha vuelto a pedir a la Junta que actúe “de oficio” incluso en las fincas privadas porque “la protección de la salud pública es prioritaria” y emprender acciones contra los responsables para resarcir así a la Hacienda pública. “El sellado es una medida de urgencia, pero también una solución temporal”, en referencia a las medidas que han comenzado a tomarse en el barrio del Polígono con las 90.000 toneladas de amianto.

Llorente ha repasado la ‘historia’ del amianto en el barrio del Polígono en Toledo y se ha retrotraído a los años 80 cuando Ibertubo SA, empresa ya desaparecida que fabricaba materiales con amianto en sus componentes, habría vertido toneladas de residuos en el barrio “presuntamente con autorización de Ayuntamiento y Junta”. Ha acusado a ambas administraciones. “Ustedes son responsables de haberlo permitido y de no haber hecho nada durante estos años. Consintieron a Ibertubo todo tipo de ilegalidades y en años siguientes siempre ha mirado para otro lado”.

Hubo críticas también para la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que, según Llorente, “consintió” el vertido en el arroyo Ramabujas y en su zona de policía y el Ayuntamiento de Toledo, añadía, “no solo lo permitió sino que lo autorizó en 1996 con el asesoramiento de la Junta”.

El PP acusa a la Junta de mentir a los ciudadanos

“Están mintiendo”, espetaba la diputada del PP, Claudia Alonso, amparándose en los datos de las mediciones efectuadas por la empresa Labaqua y que se han conocido en las últimas horas. Unas mediciones que detectan fibras aunque lo cierto es que los datos no son concluyentes como para saber si se trata de amianto.

Claudia Alonso (PP), hoy en las Cortes

“Sí, la gente tiene miedo”, ha asegurado, para preguntar al consejero por sus motivos para no reunirse con los vecinos. “Si tiene informes y la conciencia limpia, ¿por qué no ha atendido a vecinos, asociaciones y padres?”. Y en este punto también preguntó: “¿Quieren que los vecinos de Toledo se conviertan en los de Cerdanyola? Sí, la gente tiene miedo y no es cuestión electoralista. Yo he dado la cara, ustedes la están girando”.

El PSOE pide "confianza" y arremete contra la postura del PP sobre las tuberías de agua potable hechas de amianto

La diputada del PSOE, Ana Isabel Abengózar, pidió “prudencia y responsabilidad” porque “todos queremos que se solucione este tema. Los ciudadanos aquí nos quieren juntos” y negó las afirmaciones de los ‘populares’ sobre cinco casos de cáncer por amianto en el barrio del Polígono. “Es falso” y “este es el gobierno que se ha tomado en serio el tema y que le va a dar la solución”, trabajando de forma “fiable” de la mano de “personal experto”.

Abengózar llegó a acusa al PP de buscar el rédito político creando “alarmismo en vez de arrimar el hombro” y aportaba datos sobre el estado de actuación sobre las 90.000 toneladas de amianto en Toledo. En cuanto a los restos encontrados en una parcela propiedad de la empresa pública GICAMAN “están pendientes de sellado”. La retirada de los correspondientes a los terrenos donde se planificó el llamado ‘Barrio Avanzado de Toledo’ “está en estudio” y sobre los que se sitúan en el arroyo Ramabujas “se ha pedido la retirada a Confederación”.

En cuanto a las parcelas privadas, “en dos se está retirando”, en una tercera se iniciarán los trabajos en breve y otras tres parcelas pertenecientes a una misma familia, los trámites están pendientes de resolución judicial.

La diputada socialista abrió, además, un nuevo ‘melón’ al responder a la diputada del PP: el de la presencia de amianto en las tuberías de abastecimiento de agua potable en distintas poblaciones de Castilla-La Mancha. “¿Saben ustedes que el amianto es lo mismo que el fibrocemento?, preguntaba para acusar al PP de “generar alarma cuando tienen ustedes en sus ciudades suministro de agua potable con amianto o fibrocemento”. Ponía varios casos, todos ellos en municipios gobernados por el PP, como Villarpardo y Horcajo de Santiago, en Cuenca, cuyas alcaldesas Pilar Martínez y María Roldán, respectivamente, son diputadas regionales.

“Que expliquen a sus vecinos si eso es cancerígeno o es un veneno para la salud, como dicen ustedes, aunque esté soterrado. Lo mismo le podemos preguntar al alcalde de Mahora, a la alcaldesa de Alpera, que también tiene amianto, o al de Almansa. Señor Núñez, tiene usted tres cuartas partes de su población con amianto, todo el barrio de San Isidro. ¿Está envenenando usted a sus vecinos?”. En 2017, l a Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó con los votos de todos los grupos excepto el PP, sustituir los 40.000 kilómetros de tuberías para agua potable hechas de fibrocemento que aun existen en España.