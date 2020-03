El mundo educativo que anima a su alumnado: "Mañana saldrá el sol"

"The sun will come out, tomorrow" [mañana saldrá el sol]. Así empieza el regalo que nos ha hecho llegar el profesorado del departamento de Música del Instituto Blas de Prado de Camarena (Toledo). Se trata de un vídeo musical en el que, desde sus casas, interpretan la canción 'Tomorrow', del musical 'Annie'.

Con esta muestra de apoyo al alumnado y a sus compañeros de este centro educativo quieren transmitir que "a pesar de estos duros momentos de cuarentena siempre hay que recordar que mañana saldrá el sol".

Con el permiso de Carmen Fuentes (voz), Daniel Gutiérrez (cello), Víctor Cano (saxo) y Aníbal Martínez (piano), dedicamos también este vídeo a todos nuestros lectores y lectoras.

Desde Camarena a Toledo bajo el ritmo de 'Vivir', de Rozalén y Estopa

La cuarentena sigue dejando iniciativas solidarias como la elaborada por el profesorado del Colegio Público Alberto Sánchez de Toledo.

Al igual que en Camarena, han sido varios los docentes de este centro los que han participado en una performance recopilada en un vídeo musical, utilizando la canción 'Vivir' de Rozalén y Estopa, para motivar a su alumnado y, en consecuencia, al conjunto de la comunidad educativa durante estos días de confinamiento.

Los docentes de este centro educativo toledano han realizado este vídeo con la canción 'Vivir', de Estopa y Rozalén, para motivar al alumnado y a toda la comunidad educativa en estos días de confinamiento

"Lo hemos hecho para todos vosotr@s con mucho cariño", explican en esta casera producción cuyos mensajes se podrían entender en el contexto de crisis sanitaria actual que ha llevado a la cuarentena de la gran mayoría de la población española.

"¿Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero?" o "sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar".

En el estribillo de 'Vivir' también puede oírse "quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar".