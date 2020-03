María, vecina de Toledo: "En las obras del Mercadona no solo no han parado de trabajar, no guardan las distancias"

Hoy nos ha escrito María, una vecina de Toledo, para contarnos lo que puede ver desde su particular 'ventana' y en su testimonio se muestra preocupada por los trabajadores que están construyendo el nuevo centro que Mercadona construye en el toledano barrio del Polígono.

"Los obreros no sólo no han parado de trabajar, sino que no cumplen con las medidas de seguridad: no guardan la distancia", denuncia. "¿Qué podemos hacer? ¿No es esto una negligencia?", se pregunta.

"Entiendo que el Real Decreto no los contemple expresamente, pero ¿es esto sensato? ¿qué podemos hacer?" y explica que ya ha elevado una denuncia ante el Ayuntamiento de Toledo sin haber recibido respuesta alguna.

Trasladamos aquí la queja de María. Juzguen y opinen ustedes. Pueden escribirnos a redaccion@eldiarioclm.es