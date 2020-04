Momentos compartidos

¿Que qué veo desde mi ventana? La verdad es que desde hace un mes, ha cambiado mucho mi forma de mirar desde mi ventana. Soy una de esas cientos de personas que diariamente nos trasladamos desde Toledo a Madrid en tren para trabajar y una vez en Atocha, lo habitual es coger el metro para llegar a nuestro trabajo. Uno de estos, ahora añorados días, recuerdo entrar en el vagón del metro compitiendo por buscar un hueco libre, como es habitual en este medio de transporte.

Una vez logrado el objetivo, me encontré mirando hacia abajo intentando evitar la mirada del resto de personas que como tú, van totalmente dormidas, pensando en lo que les deparará el nuevo día. En la parada de Tirso de Molina, me fijo en la persona que se ha puesto a mi lado, es un chico muy alto. Por un momento me recuerda al actor Michael Clarke Duncan, en la película de La Milla Verde. Lo miro con un poco más de atención y veo que lleva una bolsa de plástico con lo que parecen unos papeles, pero al mirar con más detenimiento descubro que en realidad, son fotografías. Lo veo un poco emocionado y mi curiosidad comienza a despertarse. Debido al poco espacio que hay entre ambos, puedo comprobar que son imágenes en las que mi compañero de viaje aparece vestido de uniforme en una gran celebración. En otra puedo reconocerle sonriendo con mucha más gente, seguramente su familia. De pronto, saca otra fotografía e intento verla, pero no tengo tiempo porque comienza a llorar y la rompe en mil pedazos. Antes de que yo pueda entender lo que ha pasado, llegamos a la parada de Gran Vía y el chico se baja del vagón dejando un pequeño pedazo de la fotografía en el suelo. En ese mismo momento comprendí, que lo que guardaba en esa bolsa de plástico era, toda su vida.

En estos días, en los que de pronto te desvelas en la madrugada y de repente te encuentras mirando por tu ventana sin saber muy bien que miras, yo también comienzo a sacar de mi bolsa de plástico todos mis recuerdos, rememorando aquellos momentos que he compartido con mi familia, amigos y compañeros. Y en ese instante, en el que me fijo más detenidamente en la calle y aprecio la soledad que ahora la acompaña, reflexiono y pienso que hay que aguantar, permanecer tranquilos, porque tenemos que volver a llenar esas calles, porque no podemos dejar de llenar nuestra bolsa de plástico con muchas más vivencias, muchos más momentos, momentos compartidos.