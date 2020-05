Región de heroínas y héroes

A excepción de un puñado de comportamientos y actitudes incívicas, la población castellanomanchega se ha unido a la lucha contra la COVID-19 para frenar el número de contagios y así evitar un nuevo colapso de nuestro sistema sanitario.

Tras haber tomado el camino de la desescalada nos encontramos en un viaje hasta una "nueva normalidad" de la que muy pocos se aventuran a dar detalles. Sin embargo, no hemos llegado a tan ansiada meta. En este camino hay numerosas curvas con sus respectivas reglas y medidas de seguridad. Mientras que durante la cuarentena se prohibía simplemente salir de casa, cada una de las fases de esa desescalada conllevará nuevas normas: llevar o no mascarilla, salidas de más o menos tiempo, compras con cita previa... Nadie dijo que fuera fácil, no lo fue quedarse en casa y tampoco lo será habituarnos a cada fase.

Las incertidumbres, los miedos y las esperanzas se generalizan entre la ciudadanía, se concretan en grupos de edad o gremios profesionales y se recogen en espacios informativos como este. En el blog 'Castilla-La Mancha desde tu ventana' queremos recoger las experiencias de nuestras lectoras y lectores para dar a conocer cómo se vive la desescalada desde distintos puntos de vista: policías, personal médico, personas desempleadas, runners, administración, padres o madres. Cumplir con la normativa de cada fase conlleva un esfuerzo que solo valdrá la pena si es realizado por el conjunto de la sociedad. En esta nueva etapa seguimos aplaudiendo por nuestros esfuerzos individuales.