El pequeño comercio, incertidumbre con esperanza

Este artículo se ha escrito en primera persona, a partir de una entrevista.

Cuando todo estalló y comenzó el estado de alarma, lo que sentimos fue una sensación muy grande de incertidumbre y de preocupación. Entre los miembros de la asociación hemos intentado apoyarnos para que la gente no se deprimiera, porque la situación era muy complicada. Vale, nos intentan dar ayudas, pero son un poco escasas porque a lo mejor tenías que ir pagando todo, aunque al final nos han permitido no pagar las cuotas de autónomo.

La desinformación ha sido un caos a nivel administrativo y eso nos ha llevado a vivir unos momentos un poco críticos. Algunos tuvieron la suerte de que el casero ha sido cercano a la empresa que alquila el local y le ha dicho 'no me pagues hasta que se solucione'. Algunos han preferido no ganar ese dinero y seguir trabajando con ellos, que luego tener más problemas. La verdad es que se ha ayudado al pequeño comercio cuando se ha podido y también el que se lo ha permitido.

Nosotros tampoco sabíamos qué medidas se iban a tomar y la desinformación ha ido avanzando. Las comunidades y los ayuntamientos tampoco podían ayudarnos, pero sí nos han mandado mensajes, que es algo que tenemos que agradecer. Ahora que vamos a abriri, siguen las incertidumbres. La mayor duda que tenemos es si va a seguir habiendo restricción en la movilidad, además de que vemos que el barrio finalmente está deshabitado.

La realidad es que en el casco hay poca población. Entonces, nos preguntamos: ¿abro y todo este mes será pérdidas porque no tengo clientela? Si las escaleras mecánicas no funcionan, la gente se pregunta cómo van a poder subir. No sabemos qué va a pasar para poder abrir el día 11. Sí que ya hay comercio abierto con cita previa y están contentos, porque se han sentido arropados por los vecinos, es una sensación muy alegre.

También hay cosas positivas en la pandemia, pero mucha incertidumbre. Muchos comercios se han enfocado al turismo, porque no hay muchos habitantes en el casco, y ese turismo no sabemos cuándo va a llegar. Por eso, es el momento de ayudar a humanizar un poco la ciudad, de ver que estar enfocados al turismo no es tan sano. Necesitamos mejor comercio y que esté arropado, para que el barrio tenga más vida. Nos dicen que en el casco no hay nada, pero no es cierto: el toledano debe disfrutar del casco, pero no sólo por la noche.