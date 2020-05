Largos segundos, minutos, horas y días han pasado desde que se abrió el telón y fuimos testigos del comienzo de la película más terrorífica vivida hasta el momento.

Pero entre tanta tragedia, existe también un espacio para el aprendizaje y redescubrimiento de nuestra propia existencia.

Así, empecé a valorar ese lento pasar del tiempo, disfrutándolo, sintiendo que el tiempo en realidad no está para ser aprovechado, sino para disfrutar su lento trascurrir. ¿Cuántas actividades y deseos vamos aparcando por carecer de ese preciado tiempo arrebatado por una impertinente prisa que como una voz endemoniada nos susurra al oído – déjalo, no tienes tiempo, ya lo tendrás, ahora no es momento-.

Cocinar para los tuyos, leer, ver cine, jugar a ser un niño con la niña más preciosa del mundo, mi hija, charlar con mi mujer, sin premura, mirarla como si el tiempo se hubiese detenido y nada hubiese cambiado desde que nos conocimos.

En definitiva, dejar de aprovechar el tiempo y simplemente vivir cada instante como si fuese el último.

Mi mayor esperanza es la lección aprendida, recuerda, cada minuto cuenta.