Desde el supermercado

"Ahora ya todo el mundo en casa, con la panza llena y la satisfacción de estar a salvo. Mientras, los sanitarios jugándosela en los hospitales y centros de salud y mis compañeros y yo esperando con incertidumbre unos síntomas mil veces relatados, esperando quién es el primero que va a caer, y mientras tanto trabajando, reponiendo las escasas existencias para que no le falte nada a nadie, pero no es suficiente... Ahora los que venís lo hacéis enfadados porque os toca salir de casa sin ganas (no pensáis que nosotros lo hacemos con miedo) y os quejáis porque "no hay de nada", algunos venís varias veces al día, a pesar de que está prohibido, pero claro, hay colas por las mañanas, por la tarde "está más tranquilo".

Con vuestro egoísmo e hipocresía nos habéis dejado tirados, y ahora nos menospreciáis porque "no hay de nada", porque no reponemos "porque no nos da la gana" o "porque nos lo guardamos para nosotros". Pues esto no ha hecho más que empezar, y habrá medidas más duras, y aun así, sanitarios, fuerzas de seguridad y sí, también nosotros, empleados de supermercados, farmacias, sector agrícola y de transporte estaremos ahí, al pie del cañón porque es nuestra obligación”.

Hay un poco de frustración en mis palabras, algo de desánimo y unas gotas de desconocimiento, mezclado con mucho miedo. Sin embargo, reconozco que no es acertado hacer una crítica general solo por unos pocos, y por eso debo daros las gracias a todos por vuestros comentarios, positivos y negativos, pues entiendo que todo el mundo lo está pasando mal estos días.

Hay gente que se preocupa por los demás, hay gente luchando por los demás, hay gente que sufre por los demás.... Muchas gracias a todos. Juntos podremos sacar esto adelante. Empecé mi parrafada como una crítica, y ahora entiendo que es absurdo criticar a unos pocos cuando hay tantos que merecen mi gratitud.

Mucho ánimo y sed fuertes. Quienes estamos encargados de la tarea de abastecer a los ciudadanos, no dudéis que seguiremos haciéndolo, y no ya solo por qué es nuestro trabajo, sino porque también entendemos que es un bien necesario ahora mismo. Sólo os pido vuestro apoyo y vuestra ayuda. Gracias.