La tertulia de las ocho

Este sábado cumplimos el primer mes de confinamiento. Y sí, digo primer mes porque soy de las que desde el principio ha mantenido que esto va para largo. El inicio del estado de alarma me pilló sola en casa, y tan solo tuve unas horas para decidir si quedarme aquí o irme con mis padres. Finalmente, por responsabilidad, decidí afrontar este momento desde la soledad de mi humilde hogar. Si echo la vista atrás mi balance es bueno, pensaba que lo llevaría mucho peor, sobre todo por estar alejada de mi sobrina, de cuatro años, pero el mundo de las videollamadas me ha hecho sentirlos a todos muy cerca.

Cierto es que el trabajo me ha salvado la vida. Mis compañeras y yo hemos seguido día a día informando y contando lo más relevante de esta crisis sanitaria en Castilla-La Mancha. Antes del estado de alarma estaba acostumbrada a teletrabajar, por lo que este nuevo sistema para mi ya era conocido. Ahora las reuniones las hacemos online y aunque ya no tomamos cañas después, en el bar de abajo, sigo sintiéndolos a todos muy cerca. Por ello, el tener un horario y una rutina ha hecho que estas primeras semanas se me hayan pasado muy rápido.

Pasar la cuarentena solo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero sin duda, una de las mejores cosas que me ha pasado es que tengo una nueva familia: mis vecinas. Cada día estoy deseando que lleguen las 20.00 horas porque es el único rato del día que hablo con personas y no a través de una pantalla. A pesar de que antes nos limitábamos a saludarnos cuando coincidíamos en las zonas comunes o en el ascensor, hoy gracias a ellas todo este tiempo lo estoy llevando mucho mejor. Estamos en la primera fase de “nos estamos conociendo”, pero ya nos hemos intercambiado los números de teléfono y si algún día por tema laboral me retraso, están pendientes de mi. Gracias a ellas, he descubierto todo lo que nos perdemos por ir tan rápido y no prestar atención a las cosas o personas que nos rodean.

Nuestro aplauso de las 20.00 horas se ha convertido en una charla que suele durar cerca de una hora, en la que nos contamos qué hemos hecho durante el día y en la que nos recomendamos desde series, películas hasta recetas de cocina. Todo esto, con la suerte de tener un parque inmenso delante de mi casa, donde puedo disfrutar del verde y de pájaros que antes ni apreciaba. Reconozco que el tener un balcón, por pequeño que sea, me ha dado fuerza para poder superar el estado de alarma de la mejor manera posible.

Soy consciente de lo difícil que es todo esto, pero permíteme darte un consejo. Si estás con tu familia, disfruta de ellas todo lo que puedas, a mi me queda el consuelo de que cuando todo esto pase, seré la tía más pesada del mundo, así que mejor que se tome ella este tiempo de descanso de su "Tita". Mucho ánimo a todos y recuerda: quédate en casa para que pronto los que estamos solos podamos abrazar a nuestros seres queridos.