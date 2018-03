Melodías de igualdad y dignidad  

Dice Marta Tai, componente del grupo Taiacore, que tras los últimos casos de censura (el secuestro de ‘Fariña’, la sentencia de Valtonyc o la retirada de una obra en ARCO) “te das cuenta de que la libertad de expresión no existe, que no se puede poner en práctica”. Es una de la reflexiones que tanto ella como su compañero de grupo, Vincenzo Tancorre han hecho de la situación que atraviesa la creación cultural en la España del año 2018. También sus letras contienen una crítica al sistema político. “De hecho ‘Monsters’ va sobre todo esto, sobre el mundo de los altos cargos y demás”, cuenta Marta, pero el hecho de que esté en inglés es, para Vincenzo, lo que la protege. “Como está en inglés a lo mejor no se enterarán. Dirán que suena bien”.

Su visión no es mucho mejor sobre lo que sucede fuera de las fronteras del país. “Lo veo muy chungo en todos lados” dice Marta Tai, que cree que hace falta “una revolución del pueblo, social”, que contraste con las formas “pasivas” de protesta que proliferan hoy en día y que apenas salen de los 280 caracteres de un tuit.