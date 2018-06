Compact Cheese celebra su primer aniversario en Toledo

La cita será el próximo sábado 23 de junio a partir de las 17:30h en el Espacio Creativo La Lambrera de Toledo. Allí disfrutaremos de una agradable tertulia sobre música, periodismo y gestión cultural de la mano de Francisca Bravo, periodista de eldiarioclm.es, Kike Calzada, músico e historiador del arte, y Andrea Delgado, licenciada en Bellas Artes y gestora cultural, a la vez que impulsora, de La Lambrera. El Espacio Creativo La Lambrera se encuentra en la calle Covarrubias de Toledo.

Pero esto no es todo. Después de esta interesante tertulia, también disfrutaremos de la música de Mauri, que presentará al público de La Lambrera las canciones de su disco “Not one of your friends”. Será en una entrevista-concierto en la que, además de escuchar al músico toledano en directo, también conoceremos los detalles de su último trabajo.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Sólo tienes que traer tus preguntas y reflexiones sobre música y gestión en cultural en Castilla-La Mancha y las ganas de disfrutar de la música en directo de uno de los artistas emergentes de nuestra región

Un año difundiendo la música emergente

En nuestro primer año de vida no hemos parado ni un segundo. Hemos asistido a multitud de festivales, conciertos y eventos musicales de toda clase a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha. También hemos conocido las propuestas de grupos y artistas de toda España, e, incluso, de ámbito internacional. Te hemos contado la actualidad musical en forma de noticias, crónicas, reportajes, resúmenes, fotografías, vídeos y podcast. Hemos colaborado con Castilla-La Mancha Media, eldiarioclm.es y el Día de La Radio de la Facultad de Periodismo de Cuenca.

Ha sido un año intenso que queremos celebrar con toda la gente que leéis y apoyáis Compact Cheese. Ahora, toca hacer balance y seguir mirando al futuro con ilusión y esfuerzo, para seguir contando la actualidad musical de Castilla-La Mancha, lograr nuevos objetivos y consolidar el proyecto. Os esperamos el próximo sábado 23 de junio a partir de las 17:30h en el Espacio Creativo La Lambrera de Toledo.