La música que nos dejó el verano

La primera quincena de octubre ya está (casi) superada. Las rutinas de la nueva temporada de trabajos y estudios ya están más que comenzadas, la meteorología comienza a parecerse más al otoño que al verano prolongado provocado por el cambio climático, y los grupos de música de Castilla-La Mancha se disponen a seguir con sus proyectos, dejando atrás los conciertos y festivales del verano.

No obstante, el pasado verano ha sido mucho más que verbenas, fiestas y festivales. Los grupos y artistas de Castilla-La Mancha han seguido trabajando para ofrecer a su público novedades musicales en forma de nuevos discos y videoclips. También se han producido noticias sobre proyectos que nacerán y terminarán en los próximos meses.

Nuevos discos

Desde black metal hasta hip-hop, pasando por discos autoproducidos o grabados en la sede de discográficas multinacionales, las novedades musicales de la música emergente muestran el amplio abanico sonoro de la región. Estos son algunos trabajos publicados durante los pasados meses de junio, julio, agosto y septiembre en Castilla-La Mancha:

1.- Arthropoda: Four fears

La banda de rock metal toledano muestra sus miedos entre la ciencia ficción y las reivindicaciones sociales con un potente grito de liberación feminista en Not your slave

2.- Caniche Macho: Árboles y ruinas

Es el proyecto musical de Paco Barco y Alberto Octavio, una banda que aunque ahora estrena su primer disco se empezó a gestar en 2014. “Árboles y ruinas”, el tema del videoclip, es una canción que habla “de la discordancia entre la misión para la que creíamos haber sido encomendados y el destino final que nos separa definitivamente de ésta” según cuentan sus creadores.

3.- Despistaos: Vuelve a verme

Los alcarreños vuelven tras cinco años de silencio y una gira por América Latina. Con las pilas recargadas, vuelven a los escenarios con este trabajo en el que destaca su single Lo contrario de ninguno.

4.- Eva Ryjlen: Violencia postmoderna

Violencia Posmoderna es un disco producido por, Jave Ryjlen, Paul Grau y Edu Molina III (Tomaccos, SCR, etc.) en formato LP. Once temas componen este trabajo entre los que se encuentran Ritual, Experimentar o los dos temas que han servido de adelanto: Santa Fe y Caer

5.- Javier de la Cruz: Reverso

El cantautor talaverano publicó el pasado 14 de septiembre este disco procedente de la canción que da nombre al trabajo y que le lleva acompañando desde que la compuso hace varios años.

6.- Jose C. García: En peligro de extinción

Después de componer, grabar y producir sus propias canciones, este cantautor de Aldea del Rey vuelve a dar forma a sus ideas y presentarlas al público en un disco en el que cuenta con la colaboración de Mar del Norte en la canción Ese sabor.

7.- Rojo 5: Masa crítica

Tras la edición en 2016 de su primer trabajo, Críptico, un ep de cuatro cortes que ayudó a Rojo 5 a presentarse, y de una intensa gira de más de 40 conciertos por todo el Estado, la banda toledana presenta su nuevo trabajo, construido con las canciones que acompañaron al grupo durante un año y medio en la carretera.

8.- Seneka y DaCritra: Black music

Con la intención de recuperar el sonido del rap de la década de 1990, los componentes del colectivo Coma Cero presentan un trabajo autoproducido, grabado 'a fuego lento' en el que reivindican la esencia del hip-hop puro sin olvidar la crítica ante el “machista, el fascista y mente cerrada”.

9.- SeñorNadye: Cuando todo explote

El grupo del alcarreño Dani Díaz debuta con este trabajo que se pudo escuchar, en directo, en la pasada edición del Festival Gigante de Guadalajara.

10.- The Gagarins: Vostok 7 (reedición)

The Gagarins han decidido editar digitalmente Vostok 7 Live, a través del sello Cosmo’s Records. Se trata de un paso previo al despegue de su siguiente misión, que ya se encuentra en fase de producción, y en la que la tripulación se ve acompañada de la última camarada en sumarse a la misión, Valentina, que deja o su sello haciendo sonar su trompeta, junto a la formación ya consagrada de Vladimir, Dimitri, Cavernikov y Ulianov.

11.-The Hummingbirds: Nightwalker

Desde Valdepeñas, este grupo de rock alternativo publica la historia de un personaje que se esfuerza en ayudar durante una semana a varias personas, enfrentándose así a diversas problemáticas sociales como el estrés o la falta de salud mental entre otras.

12.- The Wife and the Husband: No seas maruja

El grupo de garage rock ciudadrealeño presentó su nuevo EP en un live show el pasado mes de junio en el Deicy Relly’s de Ciudad Real.

13.- Treze: Remembering better times

Conserva un tomo similar en los otros tres temas que lo forman: The Same Memory, The Mirror y What I Believe . Riffs enérgicos y baterías contundentes y directas que forman canciones muy efectivas.

14.- Veintiuno: Gourmet

Gourmet marca un punto de inflexión en la historia de esta joven banda toledana, asentada en Madrid. En este disco (en el que cuentan por primera vez con el apoyo de Warner Music como discográfica y Universal Publishing como editorial), Veintiuno muestran la facilidad con la que usan un lenguaje pop con una marca Funk y R&B que se acentúa enormemente en sus nuevas canciones, explorando nuevas texturas y métricas, y ahondando en su personalísimo universo lírico.

15.- Whale Nado: The original wave and the small riot

El nuevo trabajo del power-trio de post rock ha sido definido por la banda en sus redes sociales como “disco de sonoridades intensas y ecos distorsionados”. Un álbum que presenta un sonido con nuevas texturas y arreglos más cuidados y que transmiten toda la fuerza del directo de la banda.

16.-Yeska: El incendio (disco) + Veneno (libro)

Yeska van perdiendo poco a poco esa “ingenuidad” que desprendían en sus arranques. Su Rock sigue sonando urbanita, pero sus canciones, al menos en este nuevo disco El Incendio , beben de fuentes que van desde Burninga Loquillo o desde “los Stones” a Lou Reed. La portada creada por Belén de Santiago, con la modelo Arantxa Lopez, ha sido varias veces censurada en Facebook.

Estayike en el Festival de Piedrabuena 2018 Foto: Compact Cheese

Nuevos videoclips

Las novedades musicales de este verano no se han quedado en el sonido, sino que también han tomado forma audiovisual. YouTube es la plataforma en la que los grupos y artistas de Castilla-La Mancha han presentado sus nuevas canciones, algunas rescatadas del baúl de los recuerdos.

Estos son algunos de los nuevos vídeos musicales publicados en Castilla-La Mancha:

Atticushfinch: Un despiadado mundo

o https://www.youtube.com/watch?v=SJZdDCO3vyk

Caniche Macho: Árboles y ruinas

o https://www.youtube.com/watch?v=7li2nor8jJ4

César Muela: On hold

o https://www.youtube.com/watch?v=zLKbGIpCVKM

Despistaos: Lo contrario de ninguno

o https://www.youtube.com/watch?v=OKs_VLA0bWQ

Insaniam: Mother whispers in my ear

o https://www.youtube.com/watch?v=5NnL3FPsxGg

María Aguado: Nada es demasiado

o https://www.youtube.com/watch?v=VgA4OIu1KOs

River Crow: Entropy

o https://www.youtube.com/watch?v=KtXrxIHHkik

Sugarcrush: El verano

o https://www.youtube.com/watch?v=0xKet5eLJCk

Sugarcrush: Spoiler

o https://www.youtube.com/watch?v=srW0U9836wM

Tuxy Calero: No me no me

o https://www.youtube.com/watch?v=qiR3jx0jAzo

Yeska: Asteroide B-612

o https://www.youtube.com/watch?v=JP7vjP-rkg4

Lo que vendrá este otoño

Antes de que finalice el año, varios grupos y artistas de la región tienen previsto publicar sus nuevos trabajos. Algunos, como Fizzy Soup o Delyriüm, ya dejaron por las redes los adelantos de sus nuevos trabajos, “Diver” y “Cuando el tiempo duerma”, respectivamente.

Quien también tiene previsto publicar nuevo disco es The Gagarins, que ya están grabando en Villafranca de los Caballeros para lograrlo. Por otro lado, Julieta 21 comenzó la campaña de microfinanciación de su nuevo disco el pasado mes de julio, prometiendo “múltiples recompensas” para quien participe en ella.

Pero la música no se quedará sólo en los dispositivos. También se escuchará en el escenario. Amatria ya adelantó durante el verano que su gira de invierno comenzará en noviembre. Hablando de giras, tras acabar en Madrid la gira de El bar de los muertos, The Buyakers se dispone a celebrar durante el otoño su décimo aniversario . La misma efeméride que celebró Aramusa el año pasado con la publicación del último disco de este proyecto, que pondrá punto y final con un concierto de despedida en la madrileña Sala Costello.