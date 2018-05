La presión social consigue que CaixaBank paralice un desahucio en Talavera

La entidad bancaria CaixaBank ha paralizado el desahucio que iba a llevarse a cabo por orden judicial este viernes, 25 de mayo, de una familia talaverana que lleva ocupando una vivienda de dicha entidad desde hace ocho meses. La decisión de CaixaBank sobre la paralización para desahuciar esta vivienda se produce tras la movilización y presión social que llevaron a cabo este miércoles la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Talavera, representantes de Ganemos, IU y la propia familia.

"He llorado de alegría... no voy a parar hasta que encuentre una solución. Esto es una prueba de que es una buena señal", ha manifestado Isaías Losada -el padre de la familia- a eldiarioclm.es tras conocer la noticia de que, por el momento, podrá seguir viviendo junto a su mujer Melani y sus dos hijas -de 3 y 9 años- en este piso del que afirma desconocer que se encontrase en proceso de desahucio hasta hace unos días.

En este sentido, apunta que "si lo supiera, no habría entrado en la vivienda", señala el padre de esta familia de la que la hija mayor tiene parálisis cerebral -un 90% de grado de discapacidad- y la necesidad de desplazarse en silla de ruedas. Asimismo, ha mostrado su intención de poder acordar un alquiler social con la entidad que podría costear con los ingresos que tiene la familia -por la situación de dependencia de su hija mayor y por el subsidio por desempleo que cobra Isaías-.

Una de las concejales de Ganemos Talavera, Sonsoles Arnao, que había participado y promovido la movilización que se organizó este miércoles, ha mostrado su satisfacción por la paralización del desahucio. "Lo más importante es constatar que la presión social es el camino. Afortunadamente hemos conseguido remover cosas en el propio banco, que ha dado la orden de no ejecutarlo".

"Ahora toca buscar una alternativa para solucionarle el problema a esta familia, algo que habrá que abordar con la Junta y el Ayuntamiento", ha dicho Arnao, que ha resaltado que "no se trata de un caso aislado en Talavera" ya que "hay cientos de familias talaveranas que se ven abocadas a ocupar viviendas vacías de los bancos para no verse en la calle".

Voluntad de alcanzar una solución

Por su parte, fuentes de CaixaBank han avanzado a este medio la paralización del desahucio y su intención de colaborar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento talaverano para alcanzar una solución para esta familia que aunque a su juicio debe llegar por parte de la Administración, contará con su disposición para encontrarla.

Una ayuda que Isaías ha buscado desde que el pasado día 17 le entregaron en el juzgado la orden de desahucio por la que tenían que abandonar la vivienda antes de la mañana de este viernes. Lo hizo a través de la Concejalía de Servicios Sociales, cuya responsable, Ana Santamaría, declara que han ofrecido "desde el primer momento" a la familia" las ayudas que a las que tienen derecho".

No obstante, la edil apunta que para que puedan acogerse a las ayudas de emergencia social que ofrece el Ayuntamiento -de hasta 1.000 euros al año- necesitan que exista "un contrato de alquiler para poder ayudarles con el piso". Santamaría ha agradecido a CaixaBank su disposición a detener el lanzamiento de la vivienda: "ha entendido la situación personal del momento".

También Isaías acudió previamente a la Oficina de Intermediación Hipotecaria que la Junta dispone en Talavera de la Reina, donde señala que la persona que les atendió les "trató fatal" y que no podían ayudar a los padres pero sí a su hija menor para "llevarla a un centro". "Nunca he visto una persona que trabaje de esa manera de cara al público", lamenta Losada.

"Ha sido mi error no ir antes"

Sin embargo, Isaías reconoce no haber buscado una solución a esta situación con anterioridad, por lo que ha querido pedir "perdón" por "no haber acudido al banco" a intentar negociar un alquiler social con ellos: "Ha sido mi error no ir antes, pero yo tampoco sabía esto -que iba a ser desahuciado-".

Sobre la mediación que hizo la Administración regional con esta familia, el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, manifiesta que "tal y como estaba la situación de avanzada" se "puede hacer poco". "Se le ha asesorado", sostiene Gómez, quien afirma también que la familia ha esperado "hasta el último momento" para acudir a esta oficina.

"El problema es que es una ocupación de una vivienda que ya estaba ocupada anteriormente. Hasta que no se le ha notificado no se ha empezado a mover", dice el delegado de la Junta, que recalca que el asunto está "en manos de Servicios Sociales" y que es donde han de ver "qué recursos tienen y si se puede acceder a una ayuda de emergencia".

"La Junta va a poner todos los recursos que estén en su mano, todas las medidas las tiene a disposición", añade Gómez sobre las ayudas al alquiler de las que también dispone la Junta o el registro de demandantes de vivienda que gestionan en las oficinas de intermediación.

Tras la decisión adoptada por CaixaBank, que no establece el decreto de moratoria antidesahucio pactado en el Congreso de los Diputados, Ganemos sostiene que aunque ya no van a llevar a cabo la movilización prevista para mañana, sí que van a acudir a las 9.15 horas a la puerta de la vivienda para valorar esta decisión y diseñar junto a la PAH y la familia los pasos a seguir para buscar una solución definitiva tras la paralización del desahucio.

Alternativas innacesibles

Preguntado por la previsión que tenía la familia de llevarse a cabo el lanzamiento, Isaías apunta que en casa de sus padres podrían tener una habitación para los cuatro, pero lamenta que se trata de un segundo piso sin ascensor, sin accesibilidad para poder desplazar a su hija. Ahora va a intentar negociar un alquiler social que le permita seguir viviendo en "esta casa o en otra vivienda".

De esta manera, los cuatro miembros de la familia continuarán disfrutando del derecho a una vivienda digna que establece la Constitución Española y del que, lamentablemente, no disfrutan muchas personas en España.