"El contacto con la naturaleza te transmite seguridad y paz"

Tiene 40 años y lleva 12 dedicada al mundo del deporte de manera profesional. La atleta Gemma Arenas, natural de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, ha sido elegida mejor atleta de montaña del 2018, según una encuesta realizada por un medio especializado, aunque también ha tenido un papel destacado en las dos competiciones internacionales más importantes del año pasado.

En el mundial de Trail Running de Penyagolosa acabó cuarta, su actuación fue vital para que la Selección Española "conquistara el oro por equipos", y en el campeonato del mundo de Skyrunning logró la medalla de plata en la modalidad Ultra. Por todo ello, ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha 2018, unos premios que otorga el Gobierno regional.

A sus espaldas, más de 30 carreras en 2018 y en torno a 3.900 kilómetros a lo largo del pasado año.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del deporte?



Era novia del que ahora es mi marido, y un día le dio por correr, y fui a verle a la Media Maratón de Madrid y me gustó tanto el ambiente que me propuse hacerla al año siguiente yo y casi sin a penas entrenar, en el 2005, lo corrí. A raíz de casarnos, en el 2008, empecé a entrenar más en serio, y así empezó todo hace 12 años.

¿Qué es lo que le aporta correr en montaña y qué siente cuando corre sobre ese terreno?

La montaña no tiene nada que ver con correr en asfalto. El contacto con la naturaleza te trasmite seguridad y paz. Además te ofrece la posibilidad de pasar por sitios que si no los haces corriendo o en carrera, sería imposible conocer. También te produce menos impacto en las rodillas porque nunca se corre de la misma manera, por lo que creo que también es menos lesivo.

Para no tener montaña en La Mancha, al descubrir esto nos ha gustado bastante.

Combina el deporte con otra profesión, ¿No es posible vivir solo de los triunfos deportivos?

Soy deportista de alto nivel y la verdad que no le dedico el mismo tiempo que otras de mis compañeras porque ellas han decidido dedicarse a esto de forma exclusiva, pero la verdad es que lo puedo compaginar con otro trabajo y a lo mejor no ser tan profesional en este tema, pero me va bien, disfruto y puedo hacer un poco de todo.

Este año he hecho 40 años, como deportista de nivel puedo estar tres o cuatro años más y después ¿qué? Por eso he decidido tener otro trabajo, a media jornada, que me permite compaginar todo muy bien.

¿Cuánto tiempo dedica a entrenar?

Depende de cada prueba, si preparas una carrera de 100 kilómetros tienes que dedicarle más tiempo, por ejemplo intento entrenar tres o cuatro horas durante el fin de semana, y también entre semana.

Al no tener montaña en Castilla-La Mancha, en concreto en la parte de Ciudad Real donde vivo, lo que hacemos es competir mucho. Intentamos hacerlo muchos fines de semana para entrenar la montaña. Con las carreras cortas te preparas las más largas.

De todas las competiciones en las que ha participado, ¿recuerda alguna con especial cariño?

Ahora mismo tengo en mi retina el Campeonato del Mundo que se celebró el año pasado en España. Conseguimos el Oro con la Selección Española y yo quedé cuarta de forma individual. Esa carrera fue muy especial y la recuerdo con mucho cariño.

Tengo la suerte de llevar cinco años corriendo en montaña y cuatro en mundiales. Casi desde que empecé estoy corriendo una vez al año con la Selección Española.

¿Cómo es la vida en Almagro y dónde suele entrenar?

Entre semana es complicado, si me toca trabajar solo entreno en la zona de casa, solemos hacerlo en llano o en un pequeño cerrito que tenemos cerca. Si no entrenamos aquí y tenemos más tiempo nos desplazamos a Malagón, a unos 40 minutos, o nos vamos a Moral de Calatrava o a Puertollano. Necesitas más tiempo pero no lo hacemos muy a menudo.

¿Qué supone haber sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha?

Ya en el 2017 me reconocieron con la Medalla de Plata en estos premios. Es una alegría inmensa que reconozcan tu trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que haces durante todo el año. Es de agradecer y más aquí en tu Comunidad.