El cortometraje español ‘Madre’, ganador del I Festival de Cine de Almagro

La I edición del Festival Internacional de Cine de Almagro ha llegado a su fin con la ceremonia de clausura, en la que se ha hecho entrega de los premios a los cortometrajes ganadores de cada categoría. Además, el público asistente pudo disfrutar de la proyección de estas cintas y de la presencia de algunos miembros del equipo de producción que acudieron a recoger sus premios.

Un jurado internacional formado por seis personas (Joana Nelson, Bilal Zibara, Álvaro Pastor, Rolando Loewenstein, Ivan Mazza y Sofie Palage) fue el encargado de tomar esta decisión. Los ganadores de sus respectivas categorías fueron: 'Madre', como mejor corto nacional; 'Rosinha', como mejor corto iberoamericano y 'Somebody Else', como mejor corto internacional. El público se encargó de elegir a los otros dos ganadores, con 'Scrambled' como corto ganador de la sección Kuki y The Procedure en el programa “Mucho ruido”.

Tras el acto protocolario, llegó el turno para algunas de las personas que han hecho posible la celebración de este Festival. El primero en tomar la palabra fue Alberto Contreras, miembro del equipo de este evento, quien agradeció a Marko Montana su “locura” para atreverse a llevar a cabo esta iniciativa y a todos sus compañeros por haber pasado una semana “increíble”.

Por su parte, el director, Marko Montana, se mostró muy agradecido de poder haber realizado este sueño, y de la excelente acogida que ha tenido en la ciudad de Almagro. También hubo palabras de agradecimiento de Juan Carlos Lossada y Heinz Hermanns, “curadores” del Festival y sin los cuales este no habría sido posible.

El pueblo de Almagro ha vivido cinco días llenos de actividades relacionadas con el mundo del cine, con distintas proyecciones y actividades formativas. La calidad de los cortometrajes seleccionados ha sido destacada por todos los miembros del jurado, así como la alta asistencia a todos los eventos.