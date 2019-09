La cuenca del Segura ha recibido 17 mil millones de litros más que la del Tajo durante este año hidrológico

A día 1 de septiembre de este año, las existencias embalsamadas en la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, llega a los 481 hectómetros cúbicos. La situación sigue siendo de nivel 3, como lo es entre los 400 y los 630 hm3, pero todavía se puede trasvasar agua y así se prevé que se plantee en la nueva Comisión de Explotación del acueducto. Se trata la primera reunión de dicho organismo en la que participarán también representantes de los municipios ribereños.

Martínez Arroyo ha señalado que en lo que llevamos de año hidrológico, que finaliza el próximo día 30 de septiembre, se ha trasvasado un total de 297 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura, mientras que a la propia del Tajo sólo han sido 270. Del agua que ha llegado al segura, sólo un 31% se ha destinado a consumo humano, mientras que el 69% restante se ha destinado a regadío.

"Hoy estamos en el nivel 3, por encima de los 400 hm3, el umbral mínimo a partir del cual no se pueden aprobar trasvases. Apartentemente todos los meses estamos en esa situación", señaló el consejero. Sin embargo, ha lamentado que se manera reiterada se aprueban trasvases, por lo que no se logra alcanzar el nivel dos, que es uno de los objetivos que se ha propuesto la Junta de Comunidades. "El objetivo debería ser que la cuenca no estuviera nunca en el nivel 3, que estuviera siempre por encima de los 600 hectómetros de media anual", reflexionó el consejero.

Sin embargo, la situación de sequía "hace que el sistema de Entrepeñas y Buendía esté siempre en el nivel 3", --el de alerta--, y por eso ha pedido a la Comisión de Explotación que reflexione al respecto y "no se apruebe trasvase para regadío" este mes de septiembre. "Si se aprueba un trasvase que no sea para consumo humano, presentaremos un recurso", señaló, en el que apelarán a que no se está cumpliendo el criterio de prioridad de la cuenca cedente.

100 hm3 menos para los regantes del Alberche

En esta línea, Martínez Arroyo ha lamentado que los regantes de la cuenca del Tajo han recibido cien hectómetros cúbicos menos de lo que permite la normativa. "Lo cual pone de manifiesto que no se está priorizando a la cuenca cedente", recalcó. Y continuó señalando que los regantes del Alberche ha tenido que "reducir su regadío", debido a las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, a pesar de que se podía desembalsar un total de 100 hectómetros cúbicos más. "Esto es contradictorio con la normativa vigente del agua en el país y en Europa", señaló.

En cuanto a la cabecera, "hablamos de que el agua embalsamada está al 18% de la capacidad, por debajo de la que está en los embalses del Segura. Es una situación de máxima alerta que requiere medidas excepcionales en el Tajo", sentenció el consejero, que pidió que "nadie se descuelgue de la defensa de los intereses" de la tierra. "Una vez hecho el análisis de los datos, hemos debatido también sobre la conveniencia de que la asociación esté presente en la Comisión de Explotación y es una decisión muy positiva. Es bueno estar en los órganos de decisión", recalcó Martínez Arroyo.

La situación del Guadiana

No sólo es la cuenca del Tajo la que acusa las consecuencias de la sequía: también la del Guadiana. "Estamos en permanente contacto con la situación del Guadiana, las medidas de emergencia se han estudiado con la Confederación y estamos preocupados", aseguró el consejero. Y es que parques naturales como las Tablas de Daimiel se ven afectados por la "enorme sequía", por lo que la Comisión de Explotación de esta cuenca incluirá la situación del parque en la orden del día "por si fuera necesario un trasvase de emergencia".