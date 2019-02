El Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote cumple una década

El 23 de marzo se celebrará la X Edición del Concurso Regional de Vinos de la Tierra del Quijote en el pabellón Díaz Miguel, una cata a ciegas en la que participan 1.000 personas.

El concurso tiene como objetivo promocionar la calidad de los vinos elaborados en Castilla-La Mancha, además de contribuir a acercar y extender la cultura del vino a la población en general. "Nos sitúa en el mapa de eventos enoturísticos a nivel nacional", apunta la concejala de Turismo, Rosa Idalia Cruz.

Diez años y muchas actividades para celebrarlo

Este año coincidiendo con el décimo aniversario se van a organizar nuevas actividades en colaboración con instituciones, establecimientos hosteleros y bodegas. Durante ese fin de semana, Alcázar de San Juan ofrecerá más actividades gastronómicas y culturales: se montará la Galería del Vino en colaboración con la DO La Mancha, catas en Bodegas, menús especiales en los restaurantes, molienda tradicional en el complejo molinar, visitas por los principales museos... que a la vez servirán para los catadores que no consigan plaza para participar en el concurso.

Las inscripciones pueden hacerse a partir del día 25 de febrero en la Oficina de Turismo o en la web del concurso www.vinosdelatierradelquijote.com en el plazo que estará abierto hasta el 10 de marzo. El sorteo para elegir a los participantes será el 12 de marzo.

Las bodegas, afirma la concejala, que se muestran satisfechas con el desarrollo del concurso y se interesan en la fecha de envío de los vinos. Para Cruz Campo, el concurso es “un buen testeo porque muchas veces los vinos que califican los expertos como excelentes no se acomodan tanto al gusto del consumidor”. Estos vinos les dan pistas que pueden tener en cuenta en la elaboración del vino y datos sobre el gusto del consumidor último.

De media en cada edición del concurso se presentan 250 vinos y se catan un total de 1.500 botellas con un sistema ante notario que asegura la rigurosidad del concurso.

Se presentan bodegas acogidas a las diferentes Denominaciones de Origen de Castilla La Mancha, además de Vinos de la Tierra de Castilla, como la D.O. Manchuela, D.O. Valdepeñas, D.O. Almansa, D.O. Jumilla, D.O. Uclés, D.O. Méntrida, D.O. Mondéjar y D.O. La Mancha.

La cata finalizará con una comida multitudinaria en la que se servirán tres platos a elegir. Rosa Idalia Cruz apuntaba que el concurso, que conlleva un importante esfuerzo logístico, se prepara para que la gente disfrute, porque ese día nos convierte en unos anfitriones de lujo para un evento que da vistosidad a Alcázar ya que es una de las referencias del turismo enológico.

Los distintivos que se entregarán a los vinos ganadores (Quijote de Oro, Quijote de Plata y Quijote de Bronce) suponen una de las certificaciones más importantes para un vino, ya que se trata del reconocimiento otorgado por más de 1.000 personas.