Cuenca busca “un sello de identidad” que la identifique como destino gastronómico

Crear un “sello de calidad” que identifique a Cuenca como destino gastronómico es uno de los objetivos que persiguen las jornadas ‘Gastronomía con Origen Cuenca’ que se han celebrado en el IES San José de la capital, según señaló a AgroalimentariaCLM el organizador José Antonio Parra.

Esta cita itinerante, organizada por GastrOleum, nació para el objetivo de divulgar la riqueza agroalimentaria que atesora Castilla-La Mancha, en general, y Cuenca, en particular, vital para generar una excelente fuente de riqueza para la región.

“Queremos reivindicar el turismo gastronómico, el producto kilómetro 0, lo mejor de nuestros productos amparado bajo un sello”, como principal motor de esta iniciativa que también se ha celebrado en otras capitales de la región como Albacete o Ciudad Real.

A juicio de Parra, “actualmente Cuenca no tiene una imagen o una marca que la identifique como destino gastronómico”, sin embargo tienen todos los condicionantes para convertirse en un destino de primer orden: está en el centro de España, zona de influencia Madrid y el arco mediterráneo, aúna la riqueza patrimonial y paisajista, la ciudad, el encanto del conquense y buenas comunicaciones. “Cuenca tiene mucho potencial y entre todos tenemos que ponerlo en valor y hacer una marca Cuenca”, considera.

Jornadas en Cuenca GastrOleum

A juicio del responsable de GastroOleum, “los cocineros y nuevos cocineros de Cuenca son el enlace entre la tradición y lo nuevo. Son ellos los que tienen que reivindicar lo mejor que tiene el producto de proximidad, el azafrán, el cordero manchego, los vinos de La Manchuela, Uclés, Ribera del Júcar, la miel”. A su juicio, el hostelero conquense apuesta por las nuevas técnicas de cocina pero con un origen en la tradición.

Alguno de estos productos y de estos cocineros han estado presentes en las jornadas conquenses: las Denominaciones de Origen Aceite de la Alcarria, Ribera del Júcar, Uclés, Manchuela, Miel de la Alcarria y Azafrán de La Mancha; y las Indicaciones Geográficas Protegidas Cordero Manchego y Pan de Cruz destaparon sus secretos a cerca de 150 futuros chefs y profesionales de sala del IES San José, de la Escuela de Hostelería y Turismo Natura y de la Escuela de Hostelería de Cuenca.

Tras la ronda de intervenciones de los representantes de las marcas de calidad diferenciada, los alumnos pusieron a prueba los conocimientos adquiridos a través de un “Menú con Origen Cuenca” que Jesús Segura (Trivio), Maripaz Marlo (Marlo), Quico Pérez (Nazareno y Oro), Nacho Villanueva (Recreo Peral) y Juan Pedro Romera (Romera Bistrot) -todos ellos pertenecientes a la Asociación de Cocineros de Cuenca (Acocu)- elaboraron para la ocasión.

Los chefs diseñaron unas tapas que fueron armonizadas con los vinos de las tres denominaciones de origen Como acompañantes no faltaron el pan de Cruz con IGP, el virgen extra de la DO Aceite de La Alcarria y la miel de la DO Miel de La Alcarria.

En los próximos meses esta jornada se celebrará también en Guadalajara, Albacete, Ciudad Real y Toledo para reivindicar los productos con garantía de origen de cada provincia