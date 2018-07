Ilúnica, la cerveza nómada que incorpora sabores de Hellín

Juan Carlos Lorente y Armentario López son dos hellineros, apasionados de la cerveza, que tras formarse y viajar para conocer los sabores que que la malta, el trigo, la cebada y el lúpulo dejan en el resto del mundo, se decidieron a crear su propia marca de cerveza artesana: Ilúnica. El nombre ya hace alusión al lugar de origen, Hellín, Ilurum era el nombre con el que se conocía a la ciudad albaceteña en época de los romanos, y "única" porque es diferente a todas las demás.

"En una cata a ciegas se distingue perfectamente nuestra cerveza", dice Armentario López. De momento son dos: la Pale Ale, un sabor americano, y una "rubia belga" donde predomina el dulzor. "En el caso de la Pale Ale destacamos el lúpulo, son lúpulos afrutados que dan, ese aroma a las frutas de nuestra tierra", explica el creador de la cerveza.

El segundo estilo es una rubia belga donde predomina el dulzor que le llega al incluirle en la receta los caramelos de 'La Elisa' una fábrica de Hellín. "Sin dejar de ser una cerveza rubia, cuando la consumes notas ese dulzor que te da un pequeño y sutil recuerdo a anís que es el sabor de esos caramelos".

Esta manera de arriesgar en el sabor de la cerveza, que perdura en el paladar y evoca los recuerdos de cualquier hellinero, les ha valido crear "parroquia" y conseguir que la Ilúnica sea una marca reconocida ya en la provincia de Albacete, traspasando las fronteras de la región.

Producción nómada

En las curiosidades de la cerveza no sólo está su sabor. Su producción nómada, que así se denomina, es uno de los puntos que más interés despierta. No hay una fábrica propia sino que alquilan la instalación por horas o días, y ellos mismos fabrican la receta según las previsiones de venta. "De momento el sistema tiene más virtudes que carencias", explica Armentario López, que asegura que le ha evitado tener que hacer una fuerte inversión inicial y no tener problemas de stock.

"Siempre decimos que las fábricas son estudios de grabación y llevamos nuestra receta a los estudios de grabación conforme a la demanda". Eso hace que se hayan saltado los 'handicaps' que están viendo en otros compañeros que se lanzan también a la aventura de producir cerveza artesana. Es más, es optar por este sistema de producción nómada les permite ir reinvirtiendo conforme a su nivel de crecimiento.

Premio San Juan de Feda

Cervezas Ilúnica que nació hace en 2016 con un concepto diferente que abarca más allá de la creación de cerveza artesana. Y es que en Cervezas Ilúnica también se dedican a organizar catas y encuentros con establecimientos con los que colaboran. Hay simbiosis con otros productos 'made in Hellín' como pates gourmets, quesos de Isso, frutos secos, o vino ecológico.

Su forma de producir, de relacionarse con el entorno les ha valido el premio a la Iniciativa Emprendedora de los galardones San Juan que entrega la Confederación de Empresarios de Albacete. Un premio que, según Armentario López, " ha supuesto darnos a conocer y llegar a sitios que antes no llegábamos".