Once Bacchus de Oro para vinos de Castilla-La Mancha

Once vinos de Castilla-La Mancha se han alzado con uno de los Bacchus de Oro –vinos que han alcanzado entre 88 y 91 puntos- que la Unión Española de Catadores ha concedido este año entre las 1.735 referencias nacionales e internacionales que se han presentado para su cata a este XVI Concurso Internacional de Vinos, el más importante del panorama español.

A lo largo de 4 días, del 8 al 12 de marzo, más de 80 catadores, incluyendo diez Masters of Wine, Masters Sommelier, sumilleres, responsables de compras, críticos especializados y responsables de las principales instituciones vitivinícolas a nivel mundial han realizado una cata a ciegas de los vinos hasta obtener un palmarés en el que se han distinguido diez referencias como Grandes Oros para aquellos vinos que han alcanzado una puntuación entre 92 y 100 puntos.

Entre los vinos de Castilla-La Mancha distinguidos con el Oro se encuentra cuatro de la DO Manchuela: La Casilla Adrián, un bobal conseis meses en Barrica de Bodegas y Viñedos Moratalla ; Verdejo Viaril 2017, de la Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Casas Ibáñez; Antares Selección 2015 de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella; y Rayuelo de Pago Alto Landó.

También se han distinguido con cuatro oros a otros tantos vinos de la Tierra de Castilla: Origen de Carrascas 2015 de Bodegas Carrascas; de esta misma bodega Carrascas Blanco 2016; Carril de Cotos 2017, un tempranillo de las Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz; y Paso de Buey de Cooperativa Nuestra Señora de Rus

Asimismo han alcanzado oros Summa Varietalis 2013 de Pago Dominio de Valdepusa de las bodegas del Marqués de Griñon en Malpica (Toledo); Equitez Reserva 2013 un Ribera del Júcar de Bodegas y Viñedos El Soleado; y Don Aurelio Reserva de Familia 2013, un DO Valdpeñas de Bodegas Navarro Lopez.

En total se han concedido 171 Bacchus de Oro (vinos con calificaciones superiores a 88 puntos) y 340 Bacchus de Plata (calificaciones entre 84 y 88 puntos). Castilla-La Mancha ha clasificado también varios vinos entre los de Plata, entre ellos dos de la DO Almansa, una decena de vinos de la DO Mancha, una docena de Tierra de Castilla y tres de la DO Manchuela.

Sin embargo, ningún vino de la región se ha clasificado en la prestigiosa categoría de Gran Oro, de los que sólo se otorgan diez, que en esta edición han ido a parar a: Lustau VORS Oloroso, Palo Cortado VORS Tradición, Justino’s Madeira Colheita Malvasia 1997, 61 Dorado de Agrícola Castellana y el eslovaco Lipovina Saturnia 2016 ; cinco tintos, dos riojanos -Ysios Reserva 2012 y Viña Pomal Reserva 2013 – un navarro – Altos de Inurrieta 2014 –, un aragonés – Pago “S” de Ayles 2015 – y un mexicano – Gran Vino Tinto Chateau Camou 2014 –.