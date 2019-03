El 33 Salón Gourmets buscará en abril al Mejor Sumiller de España

El miércoles 10 de abril se celebrará en el marco del 33 Salón Gourmets el 25 Campeonato de España de Sumilleres / Tierra de Sabor 2019 cuya finalidad es encontrar al profesional que representará al país en el Concurso Best Sommelier of the World organizado por la Association de la Sommellerie Intenationale (ASI).

En el Concurso, que tendrá lugar en el Escenario Gourmets (pabellón 6 de IFEMA en Madrid) y estará dividido en dos fases. Participarán entre 50 y 70 sumilleres seleccionados previamente en fases clasificatorias celebradas en las distintas asociaciones.

Valentín Checa que trabaja como sumiller en Ormer Mayfair London y natural de las Pedroñeras (Cuenca) fue quién logró llevarse el título al Mejor Sumiller de Castilla La Mancha 2019. Los otros dos finalistas fueron Rufino Ruiz de Daimiel y sumiller en Bar Lepanto y Diego Ortega, conquense que trabaja en la DOP Cebreros.

A las 10:00 horas comenzará la semifinal en la que todos los concursantes realizarán un examen de desarrollo o tipo test y una cata escrita de vinos o destilados. Los tres concursantes que obtengan la mejor nota pasarán a la final, que empezará a las 15:45 horas, en la que dispondrán de 45 minutos cada uno para responder correctamente a un test rápido, una cata oral de vinos, una carta errónea, la identificación de destilados, licores y bebidas y por último la decantación y servicio de una botella de vino.

Además, los finalistas deberán tener en cuenta que los miembros del jurado podrán someterles a una prueba sorpresa para analizar su capacidad de reacción ante cualquier situación que puedan encontrarse en su profesión de sumiller.