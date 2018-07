Vinícola de Valdepeñas, medalla 'Selección de Plata' para su Tempranillo Concejal 2017

Con tan solo dos años de andadura, la Cooperativa Vinícola de Valdepeñas se ha hecho con la Medalla de Plata en el concurso Gran Selección con su vino 'Concejal 201'7, junto a 'Dominio de Baco', quien conquistó el premio al Mejor Vino Blanco de Calidad Diferenciada.

La Cooperativa Vinícola de Valdepeñas, constituida en 2016 y que llevó a cabo su primera elaboración en 2017, ha tenido una exitosa primera participación en el certamen de la Gran Selección de Castilla La Mancha, al obtener la 'Selección de Plata' en categoría de vinos jóvenes, para el joven Tempranillo Concejal 2017.

Se trata de un vino varietal 100 por 100 de uvas Tempranillo, de color rojo picota con ribetes azulados, perfil aromático a frutas rojas y regaliz negro, con un paso de boca suave, frutal, bien estructurado, fresco y persistente y recomendado para acompañar carnes blancas, guisos y quesos. Su temperatura de servicio es entre 12 y 14 grados.

Concejal 2017, de Vinícola Valdepeñas

Otros premios recientes conquistados este año por los vinos del Grupo Dcoop-Baco fueron los logrados en la IX edición del Concurso Regional de Vinos Tierra del Quijote "1.000 no se equivocan" de Alcázar de San Juan, en los Premios Bacchus, en el concurso internacional CWSA BEST VALUE 2018 celebrado en China, en el que se presentaron muestras a concurso de 50 países.

Cooperativa Vinícola de Valdepeñas

La Sociedad Vinícola de Valdepeñas se fundó en febrero de 2016, por un grupo de unos 20 agricultores. Tras considerar varias opciones adquirieron en el mes de agosto de ese mismo año las instalaciones de las antiguas Bodegas Espinosa, donde empezaron a elaborar uva de 36 agricultores que ya formaban la cooperativa el 20 de septiembre. En 2017, se aprobó la fusión por absorción de ambas cooperativas y, tras este proceso, la cooperativa Vinícola de Valdepeñas cuenta con 80 socios activos.

Esta unión ha supuesto un nuevo éxito para las cooperativas y un importante paso. Ambas cooperativas, amparadas por la D.O. Valdepeñas, se incorporaron el pasado año a la a la Sección de Vinos Dcoo-Baco, y esta fusión lleva implícita la absorción de la sociedad cooperativa de Torrenueva, que se disolvió y cuyos socios pasaron a formar parte de la de Valdepeñas.

Dcoop-Vinos Baco es el mayor grupo cooperativo de vino español. Produce una media de 1,8 millones de hectólitros anuales (180 millones de litros) principalmente en la primera región vinícola del mundo: Castilla-La Mancha, aunque también cuenta con vinos de otras regiones como La Rioja o en la provincia de Cádiz.

Ofrece todo tipo de vinos y productos análogos como concentrados de zumo de uva, graneles y envasados y está presente en denominaciones de origen como La Mancha, La Rioja, Manchuela y Ribera del Júcar, exportando la mayoría de la producción.