El vino, “un compañero de tertulia” que como alimento es “un complemento ideal a la dieta mediterránea”

“El alcohol no deja de ser un alimento, de ahí viene que el el vino sea considerado como un alimento aunque no lo sea como tal. Es un complemento ideal a la dieta mediterránea, y un alimento fundamental que hay que tomar con moderación y sobre todo como acompañamiento en comidas”. Así remarca el presidente de la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha, Alfonso García, su visión del vino como alimento y la relevancia de este producto en la dieta mediterránea.

En este sentido, García recuerda que hubo una época en que “a los operarios y los jornaleros en la Mancha, y en la gran mayoría de España, se les pagaba una parte de su salario en vino”. “Hace poco cayó en mis manos una pequeña separata antigua que recomendaba la ingesta diaria o por comida de una botella de vino o tres cuartas partes”,

“Es un alimento que se puede disfrutar con una buena comida o una buena tapa. Es un manjar de dioses”, exclama el representante de los enólogos castellano-manchegos, que ha participado este viernes en la jornada 'VinoDiversidad' organizada por eldiarioclm.es y la Fundación Global Natura en los Lavaderos del Rojos, un evento en el que han abordado las buenas prácticas en los cultivos, la comercialización diferenciada o las oportunidades empresariales, entre otras y “no tener miedo a vender vino en el exterior y darnos valor a nosotros”.

Así, en el ámbito empresarial y el de la comercialización del vino, García destaca que Castilla-La Mancha “siempre haya estado a la vanguardia del cultivo de la viña y adaptándose a los mercados”. No obstante, apunta como “asignatura pendiente” la mejora de la comercialización.

“No hay que copiar modelos de comercialización del estilo francés, británico o italiano. Tenemos que tener nuestra propia identidad”, destaca el presidente de la asociación, que remarca “la adaptación” que han llevado a cabo las empresas vitivinícolas de la región para estar “en la vanguardia” de este sector.

“No me gusta el término de vino ecológico”

“Hay una historia desde hace más de 2.000 años, que incitan a pensar que en la época del bronce como punto de partida en la elaboración de vinos, vinos que se hacían a base de unas fermentaciones un tanto espontaneas, singulares”, dice también García en relación a la relación del vino en la Mancha en la historia, una simbiosis que ha derivado en los últimos años también al aumento de la producción de vinos biodinámicos y a los que el presidente de la asociación rechaza llamar “ecológicos”.

“A mi no me gusta llamarle vino ecológico, ¿hay un método con un procedimiento ecológico y otro que no?”, cuestiona el presidente de la Asociación de Enólogos de la región, que defiende que “no hay un cultivo más ecológico el de un vino. Llamémosle vinos distintos, elaborados de otra manera, biodinámico me gusta”, agrega.

García reflexiona también sobre las preferencias de los consumidores acerca de un producto al que la televisión o “las series americanas le están haciendo un gran favor”. “En las series que vemos americanas siempre hay una gran copa de vino, bien presentada y bien llena, no el estilo europeo, donde somos más parcos a la hora de servir un vino. Esto permite también que se vuelva a ver el vino como un alimento que es un compañero de tertulias”.