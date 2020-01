¿Qué le falla a Castilla-La Mancha para mejorar su posición turística como región destino?

Castilla-La Mancha acaba de presentan en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) su estrategia turística hasta 2023 en la que destaca su apuesta por la sostenibilidad, en la que la gastronomía como atractivo de atracción de visitantes tendrá un papel clave.

La profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Blanca García Henche, profesora de Marketing e Investigación de Mercados especializada en el ámbito del Turismo, y que imparte clases en Guadalajara, nos da algunas claves para mejorar el posicionamiento de Castilla-La Mancha en el mercado nacional e internacional.

La profesora de la Universidad de Alcalá, Blanca García Henche Foto: cedida

Confirma que, en un mercado de oferta turística infinita, las tendencias apuntan a la importancia de la sostenibilidad pero no solo en el ámbito ambiental sino también social. "Mantener las costumbres y cultura locales, evitar que el turismo invada en exceso los destinos, la singularidad…Eso es muy importante dadas las características de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el futuro del turismo castellanomanchego pasa “por no convertir a los pueblos y ciudades en parques temáticos sino por mantener su singularidad” y hay una razón de peso: “Es que es lo que piden los consumidores”. En particular por parte de los turistas que viajan por su cuenta. “Quieren cosas diferentes, experiencias. No solo ver o pasar muy por encima del destino”.

Por eso, habla de una tendencia clara: los llamados ‘Microdestinos’, aquellos que no venden “genérico” sino oferta experiencial y muy, muy especializada. “No es lo mismo el turismo de incentivos, que el dirigido a una familia o una pareja. Hay que buscar los nichos y Castilla-La Mancha tiene cientos de ellos. Hay que diferenciarse”.

García Henche cree que no solo es una labor de las administraciones públicas y, en particular de la Comunidad Autónoma. “En su web ya está vendiendo productos muy concretos”, recuerda. Desde su punto de vista falta la colaboración en el ámbito local. “Nuestro punto débil es que las zonas con recursos turísticos no se pongan de acuerdo para poner en marcha una oferta en común. Es decir, no puede ser que la casa rural vaya, por un lado, el ayuntamiento por otro…”

Turismo de experiencia, revulsivo contra la despoblación

Cuando habla de producto turístico local pone el ejemplo de la localidad de Sigüenza, en Guadalajara. “Hay una asociación de pequeños empresarios que se han puesto de acuerdo, que se han puesto las pilas, todos van a una con el Ayuntamiento”.

Sigüenza (Guadalajara) Foto: Óscar Izquierdo Barbas

Explica cómo restaurantes, productores de harina, de miel u otros productos “venden experiencias” que no pasan solo por ver monumentos, comer o dormir. "Hay que darle importancia a cosas como que un agricultor esté recuperando cereales de hace 200 años y que luego te lo cuenten en la panadería y en el restaurante que utilizan esa materia prima". Además, hay que apostar por 'contar' la oferta turística en un pack que sea fácil de encontrar y atractivo para todo tipo de públicos.

Experiencia trufera en Cifuentes (Guadalajara) Foto cedida por Blanca García Henche

¿Es un revulsivo contra la despoblación?, preguntamos. “Claramente”, dice con rotundidad. “En la presentación de EXCELTUR este año se ha puesto como ejemplo a Guadalajara y cómo ha influido en la comarca de Molina de Aragón que se haya grabado allí un episodio de Juego de Tronos. Trabajar con municipios que cuentan con recursos especiales puede generar servicios que eviten la despoblación”.

Y para eso, añade, se necesitan “jóvenes con formación que se quieran quedar en el pueblo. Hay que incentivarlo: empleos dignos y bien pagados”.

“Falla el uso de las redes sociales y más marketing de contenidos en medios"

Blanca García Henche tiene claro cuál es el ‘Talón de Aquiles’ turístico de Castilla-La Mancha. “En Marketing decimos que no solo hay que tener buen producto, sino que parezca bueno. En Castilla-La Mancha lo tenemos, pero no sabemos vender, además con un mercado emisor tan importante y tan cerca como es Madrid”.

“Falla el uso de las redes sociales. Eso tiene que mejorar muchísimo. Ahora mismo Instagram es uno de los grandes focos de comunicación del sector turístico”, apunta.

“Hay que estar posicionados y hacerlo también en los medios de comunicación. No con anuncios sino con reportajes, con marketing de contenidos”.

Castillo de Zafra (Guadalajara) donde se rodó parte de la serie 'Juego de Tronos' Foto: Diputación de Guadalajara

¿Y hay que mirarse en el espejo de otras regiones de éxito?, preguntamos. Ella cree que sí. “He viajado este verano por Francia y he venido encantada. En la carretera encuentras carteles que te explican que en ese lugar hay una granja en la que se puede comer. La señalización del producto en Castilla-La Mancha deja mucho que desear”.

“En Francia hay mucho apoyo a lo local y hay que trabajarlo. También hay que mirar hacia Portugal que trabaja mucho su diferenciación y se venden como destino de lo auténtico. Es el caso del Alentejo”. Insiste en trabajar más la comunicación, favoreciendo la implantación de plataformas web en las que, de un vistazo, puedan encontrarse todas las posibilidades turísticas por zonas. Hay que pasar de lo general, dice, a lo local.

¿Dónde están los mercados de Castilla-La Mancha?

La profesora pide mirar hacia los mercados nacionales cuando habla de las posibilidades de captar visitas para Castilla-La Mancha. “Tenemos turismo gastronómico, enológico, cultural, de naturaleza…Eso para estancias cortas es una de las principales demandas del turista español”.

Después, apunta al mercado chino, uno de los grandes demandantes del turismo cultural “que pasamos por alto. Ya sabemos que vienen de paso. No se quedan a dormir. Hay que ofrecer más rutas diseñadas para varios días”.

Las experiencias culturales, gastronómicas o de naturaleza pueden combinarse Foto: Blanca García Henche

Blanca García Henche es miembro de la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha. “La gastronomía es uno de los principales productos que podemos vender”. Las razones están en la oferta tan diferente según la provincia. “Tenemos el plus del patrimonio histórico y natural al que le va muy bien el componente gastronómico. Combinar ambas cosas por zonas es muy interesante”.

En este sentido pide posicionar la marca. La recién creada ‘Raíz Culinaria’ puede ayudar, y mucho. “Hay que diferenciar bien nuestro turismo gastronómico y no hablo solo de restaurantes sino de productores, tiendas, servicios. ¿Y si podemos visitar por ejemplo una panadería?”.

La investigación académica como apoyo al sector turístico

Como profesora en la Universidad de Alcalá resalta también la investigación académica como punto de apoyo para el sector turístico castellanomanchego. “Si no conocemos a los clientes, por lo que vienen y lo que hacen o cuánto se gasten, no podemos hacer campañas de comunicación o diseño de producto así a las bravas. Hay que saber dónde estamos. No podemos hacer la casa por el tejado”.

Foto: Cervezas Arriaca. Yunquera de Henares (Guadalajara)

Después, añade, "hay que conocer bien y definir la oferta". En este sentido, en mayo presentará en INVTUR, Conferencia internacional sobre 'El turismo y los objetivos de desarrollo sostenible: de la teoría a la práctica' que se celebrará en mayo en la Universidad de Aveiro, en Portugal, una ponencia sobre cómo los pequeños productores locales pueden ser un revulsivo contra la llamada ‘España Vaciada’.

“He entrevistado a muchos productores en Guadalajara, en Saelices de la Sal, Cifuentes, Brihuega. Gente de sal, de miel, de trufa, de cerveza artesana…Y se ve cómo se puede general destino, pero insisto, hay que tener datos”.