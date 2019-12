“Queremos combatir todas las enfermedades, incluida la injusticia”

Un año más Médicos del Mundo (MDM) Castilla-La Mancha se suma a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre. En esta ocasión, la ONG ha elegido Toledo para visibilizar su lucha en esta materia y hacer partícipe a la ciudadanía.

“Nuestra labor está vinculada especialmente al objetivo 10, reducción de desigualdades; al 17, alianzas para lograr los objetivos; al 5, la igualdad de género; y al 3, salud y bienestar”, explica en declaraciones a este medio la vicepresidenta de MDM, Idoia Ugarte Gurrutxaga.

“Para entender el derecho a la salud de una manera holística tocamos todo, sobre todo determinantes sociales, como el género o la clase social”, añade Ugarte.

Estos son algunos de los mensajes que la ONG ha difundido durante este sábado en una jornada de sensibilización celebrada en Toledo. Con juegos y actividades lúdicas, diseñadas para pequeños y mayores, han dado a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, concretamente, aquellos sobre los que trabaja Médicos del Mundo.

“Hemos difundido los ODS pero también los condicionamientos que sufren muchas personas en su acceso a la salud ya que, por ejemplo, hay diferencias de acceso a los recursos sanitarios por razón de género”, asegura Ugarte.

Y es que, “la diferencia de género es una de las grande desigualdades en el ámbito de la salud”. Ser mujer condiciona preocupantemente el acceso a los sistemas sanitarios o a los tratamientos médicos. Ante esta realidad, son muchos los colectivos de mujeres que luchan cada día para reivindicar su derecho a la salud. “Entre los juegos programados hemos realizado el ‘Taller Ondas del Cambio’ en el que abordamos el rol protagonista de las mujeres en sus contextos para mejorar su propia salud.”

Jornada en Albacete Médicos del Mundo Castilla-La Mancha

Este derecho, el número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quedará grabado en el Barrio toledano de Santa Bárbara gracias al mural que se ha pintado este sábado como parte de la jornada de Médicos del Mundo.

“Hablar sobre el derecho a la salud es una forma de visibilizar las situaciones de injusticia que se sufren tanto en países empobrecidos como en España y Castilla-La mancha”, asegura la vicepresidenta de la ONG.

Y es que, tal y como subraya Ugarte, “hay personas en nuestro entorno que por motivos sociales tienen dificultades para acceder al sistema sanitario o pueden acceder pero no tienen recursos para seguir un tratamiento farmacológico.”

Por ello, uno de los principales objetivos de la jornada del sábado es “que la ciudadanía conozca la realidad que le rodea porque son desigualdades que tenemos aquí”. Actualmente, la vulneración de derechos no es una característica de los países en vías de desarrollo ya que también se da en las sociedades europeas. “Por ello, durante las actividades ofrecemos herramientas para que las personas puedan participar en la mitigación de esas desigualdades”.

“Nada justifica la privación del derecho a la salud”

Según la vicepresidenta de Médicos del Mundo en la región, el discurso xenófobo de la extrema derecha en materia de derechos humanos “es fácilmente desmontable”. Ugarte destaca que, con un simple vistazo de las cifras oficiales, puede corroborarse que “las personas inmigrantes son las personas que menos acuden a la asistencia sanitaria española porque es población sana que viene a trabajar”.

“El derecho a la salud no es un lujo es un derecho que todas las personas deben tener y no hay ninguna justificación para que se quite ese derecho”, mantiene Idoia Ugarte.

Tal y como alertan desde Médicos del Mundo, la consecución del derecho a la salud “pasa por conseguir el cumplimiento del resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“Es uno de los derechos humanos fundamentales” que depende directamente de otros muchos ya que la reducción de todas las desigualdades siempre va de la mano de una mejora de la salud de las personas”, señala la vicepresidenta de MDM.

Llegados a este punto la organización aboga por uno de “combatir todas las enfermedades incluida la injusticia”, afirmación que se ha convertido en uno de sus principales lemas.