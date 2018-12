Automotivación para llevar una vida sostenible

Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa. A veces lo de llevar una vida sostenible se hace un poco cuesta arriba. Cuando ves que eres la minoría en reducir residuos o que hay gente que hasta sigue poniendo excusas para no reciclar te dan ganas de dejar de tener en cuenta el factor ambiental en tu vida cotidiana. Todos hemos tenido a veces un mal día.

Por eso en este post te dejo unos recursos para que encuentres la motivación para llevar una vida sostenible en esos días en los que te apetece tirar la toalla.

Calcula el dinero que has ahorrado

Puede parecer un factor secundario pero no es así. Llevar una vida ecológica también sale económico. Los desechables son una gran pérdida de dinero.

Si ya has empezado el cambio, te habrás dado cuenta de lo rápido que se amortiza la inversión realizada. Por eso, cuando te empiece a parecer que lo que haces tiene poco valor, piensa el dinero que has ido ahorrando y, si es necesario, date un pequeño capricho, te lo habrás ganado.

También debes tener en cuenta que, aunque hay productos sostenibles que son más caros, a la larga salen más baratos. Este es el caso del champú sólido, que suele tener un precio un poco mayor que los convencionales, pero dura mucho más que la mayoría de ellos.

Sé consciente de lo que has aprendido

Por ejemplo, consumir menos plástico implica cocinar más. Seguro que hay recetas que has descubierto porque ya no querías comprar comida precocinada. Y es que cuando aprendes que la masa de pizza no tiene ningún secreto, la precocinada no te vuelve a parecer tan rica.

Compara tus residuos con los de otras personas

No significa que vayas a meterte en casa de tu vecino a mirar su basura. Eso sería un poco raro. Lo más sencillo (y que no implica allanamiento de morada) es que mires la compra de las personas que están cerca de ti cuando esperas a pagar. Te aseguro que ahí te darás cuenta de todo lo que estás avanzando.

Fíjate en las mejoras de tu salud

Si dejas de consumir aceite de palma porque no quieres que la deforestación siga avanzado, mejorarás tu salud. Cuando cocinas en casa para reducir tus residuos, mejoras tu salud. Si vas más andando o en transporte público, mejorarás tu salud. Vamos, que lo de llevar una vida sostenible y saludable van de la mano.

Así que ya sabes, la próxima vez que pases por un bajón sobre la vida que has decidido llevar, piensa en todos los beneficios colaterales que has conseguido.

Cuenta cómo lo haces tú

Si tú también tienes algún truco para motivarte en este aspecto, deja un comentario, estaré encantada de compartirlo para que llegue al mayor número de gente posible.