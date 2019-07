'Julio Sin Plástico': toma conciencia y actúa

Este mes seguro que has oído hablar de 'Julio Sin Plástico'. La iniciativa es fácil de explicar, pretende que veas cómo sería vivir sin plástico. Dicho así puede que te parezca muy complicado, pero no dejes de leer porque te parezca imposible. Te voy a contar un secreto: no tienes que hacerlo todo de golpe. Este mes es para recapacitar, tomar conciencia y buscar soluciones. Lo bueno es que tienes todo un mes para lograrlo. Así es posible.

'Julio Sin Plástico' es para tomar conciencia y actuar durante todo el año

Creo que no hará falta explicar que este mes repercutirá en el resto de los meses. Como he dicho antes, puede que no elimines todo el plástico en este mes, (a mí todavía me queda un gran camino) pero lo importante es que te des cuenta de la cantidad de plástico que se consume. El siguiente paso es cambiar tus hábitos y eliminar el plástico de tus rutinas.

No lo hagas todo de golpe, pero marca la diferencia

Me explico, si no vas a hacer el reto porque te parece imposible dejar de usar el plástico en todos los aspectos de tu vida, la solución es fácil: empieza paso a paso. Elige un aspecto que quieras cambiar y ve a por él. Además, no pasa nada por elegir lo que te resulta más fácil. Eso sí, que sea algo que realmente marque una diferencia en los residuos que produces. ¡Que se note que estás orgulloso/a de tu progreso al terminar el mes! Preferiblemente cambia algo que uses a diario para que tenga una importante repercusión. Algo sencillo puede ser pasarte al sólido en los productos de baño.

Pregunta, investiga y prueba

Empezar siempre es complicado, incluso da miedo, pero es solo un momento. Hay personas que ya han pasado por lo que tú vas a hacer, seguro que te pueden aconsejar.

De verdad, nadie ha muerto por probar cosas nuevas que no llevan plástico. Como al principio te pueden surgir muchas dudas, lo mejor es que preguntes, cambies, investigues y pruebes varias alternativas hasta que encuentres la que más te guste. (https://www.lahipotesisgaia.com/cambios-cambios-no/)

Comparte tu sabiduría e inspira el cambio de otros

Si consigues cambiar, cuéntalo. No es presumir ni ser pedante, pero en ocasiones pensamos que las cosas son muy difíciles y basta con ver que otra persona lo consigue para hacernos cambiar de idea.

Dar ejemplo con nuestros actos es la forma más efectiva de convencer a otros. Si ven que el cambio para ti es fácil, ellos se animarán a cambiar.

¿Qué tal llevas este mes? ¿Vas consiguiendo tus objetivos?