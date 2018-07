Momentazos veraniegos que deberían desaparecer

Me encanta el verano. Si me conoces en persona lo sabrás bien. Me encanta ir a la piscina, pasar tiempo en terrazas, poder salir de casa sin tener que llevar chaqueta y disfrutar de algunos días de playa.

Bueno, para resumir diré que del verano me gusta casi todo. Y entre las cosas que no me gustan del verano son lo que yo llamo los 'momentazos'. Esos en los que parece que todo es idílico y de pronto, ¡chas! todo pierde su encanto del golpe. El más típico es cuando una ola te golpea en la cara mientras estás mirando al horizonte en plan anuncio de cerveza, pero en este post, y por no salirnos de la temática del blog, voy a mencionar mi top 5 de momentazos de verano que deberían desaparecer.

1. El medusa-bolsa

Ponte en situación. Estás el mar, con el agua hasta la cintura. Primer baño del año disfrutando de ese momento tan ansiado. Probablemente pensando si la protección que te has puesto será suficiente o no. De pronto, notas que algo te ha tocado la pierna, y pegas un salto para esquivar a la que te ha parecido la madre de todas las medusas. Sin embargo, era una bolsa de plástico. Es ese momento no sabes si alegrarte de que no sea una medusa o llorar por la cantidad de plástico que hay en el mar.

Colabora en la eliminación de este momentazo veraniego usando bolsas reutilizables.

2. El “tesoro” enterrado

¿No te encanta esa sensación de hundir los dedos en la arena? Vale tanto para los dedos de la mano como para los de los pies. A mí me encanta notar la diferencia de temperatura que hay entre la capa superior y la temperatura tan solo unos centímetros más abajo. (Sí, cada cual tiene sus rarezas). ¿Pero sabes lo que no me gusta? Encontrarme un regalito en la arena. Los más habituales son los cigarros, pero puedes encontrar casi cualquier cosa.

Colabora en la eliminación de este momentazo veraniego evitando la basura en la playa. Recoge todo lo que llevaste.

3. El pisotón

Venga, un paseo por la orilla de la playa, que así me pongo morena y a la vez hago ejercicio. ¿Quién no ha pensado que es la combinación perfecta entre vida sana y veranito rico? Y ahora pregunto: ¿quién no ha pisado un plástico duro o, peor, un cristal? Paseo arruinado en un segundo y si encima te haces un corte olvídate, de los paseos en la arena.

Colabora en la eliminación de este momentazo veraniego dedicando un minuto a limpiar la playa.

4. Tu pueblo está que arde

El momentazo empieza cuando te avisan de que tu pueblo está saliendo en televisión. Tu piensas que estarán hablado de las fiestas, de lo bien que se come o de la cantidad de gente que ha ido este año para huir de la ciudad. Lo malo viene cuando enciendes la tele y te das cuenta de que la noticia es el incendio que está cerca de tu pueblo.

Colabora en la eliminación de este momentazo veraniego luchando contra los incendios con alguno de estos consejos.

5. Más sombrillas que en la playa

Si al pedir tu bebida en una terraza no eres capaz de encontrar el lugar por el que beber, estás ante este tipo de momentazo. Suele pasar que te dispones a beber y te das cuentas que en tu vaso hay dos pajitas, una sombrilla de adorno y un removedor. El vaso queda vistoso, sí, pero el coste es utilizar un montón de elementos de un solo uso que son totalmente prescindibles. Si además el vaso es de plástico, acabarás bebiendo el cóctel haciendo los cálculos de la cantidad de plástico inútil que genera ese bar en una sola noche.

Colabora en la eliminación de este momentazo veraniego diciendo no a los desechables.

Y este es mi Top 5, tratando de poner humor en temas serios. ¿Cuáles son los momentos que eliminarías de tu verano?