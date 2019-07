‘Planeta Buceo’, una ventana abierta al mar en Toledo

Se llama Rafael García, es toledano y desde hace más de 20 años bucea por todos los mares del mundo filmando el fondo de los océanos. Desde hace diez años dirige ‘Planeta Buceo’, una asociación que reúne a aficionados al buceo que comparten experiencias. Es 'divemaster', una de las máximas categorías profesionales e instructor.

Un espíritu aventurero que concibe el buceo como la posibilidad de explorar nuevos territorios donde otros no han llegado, ya que el fondo marino es la última parte del planeta que queda por conocerse. Comprometido con su defensa y conservación, sus experiencias sirven para divulgar, concienciar y alertar sobre el respeto y cuidado del medio marino.

Esta entrevista se realiza por teléfono cuando Rafael se encuentra en la isla de Madeira, de vacaciones con su mujer y sus hijos y a un día de una inmersión que le hace mucha ilusión. Explorará la corbeta ‘Alfonso Cerqueira’ de la marina de guerra de Portugal, hundida el 4 de septiembre de 2018 frente a Cabo Girao, hoy pecio visitable para submarinistas profesionales y deportivos, convertido en arrecife artificial.

¿De dónde viene tu afición por el buceo?

En mi familia, que es de Algeciras, siempre ha habido buceadores y pescadores. Cuando iba a pasar las vacaciones de verano siempre estaba en contacto con el mar y me aficioné desde niño.

¿Cómo se te ocurre montar 'Planeta Buceo' en Toledo?

En primer lugar soy de Toledo y si te gusta el buceo el mejor lugar para vivir es estar cerca de algún aeropuerto. En España, seas de donde seas, estás a no más de cuatro horas de la costa y Toledo está perfectamente ubicado con estos dos conceptos. Como dato te diré que Madrid es el lugar con más licencias de buceo de España.

¿Cuándo creas ‘Planeta Buceo’ y para qué?

Desde el principio me dediqué a realizar fotografías y vídeos de mis viajes cuando no se hacían apenas vídeos bajo el agua. Sentía la necesidad de compartir y difundir todo ese material audiovisual además de hacer una labor de divulgación para concienciar a la gente en muchos aspectos sobre la conservación del mar y que conocieran el buceo. La segunda razón era conseguir un grupo de personas con intereses comunes que hacen mucho más fácil y más barato organizar viajes. Combinadas esas dos circunstancias es como nace 'Planeta Buceo' hace diez años.

Rafael García

¿Qué actividades organizáis en Toledo?

Hacemos ‘bautismos de buceo’ para todas las edades y los miembros del equipo acudimos donde se nos llama para realizar estas actividades. Nos encanta hacer esto, y por eso nuestro trabajo es gratuito. Entre el 15 y 17 de julio estaremos haciendo esta actividad en las fiestas del Club Mirador, en el barrio de Santa María de Benquerencia.

Una de las cosas que me gustaría hacer es el buceo adaptado. Sé que en el Hospital Nacional de Parapléjicos se organizan estas actividades. Me encantaría colaborar como voluntario pero, de momento, no tenemos ni capacidad ni los materiales específicos que se necesitan.

¿Cualquier persona puede bucear?

Sí. Como norma general y siempre que las condiciones físicas lo permitan, a partir de los 8 años, con limitaciones en profundidad (hasta 18 metros) y sin límite de edad. En España tenemos a Eduardo Admetlla, buceador pionero de esta actividad, que sigue buceando a sus 95 años.

¿Por qué bucear entre tiburones?

Lo que busca un buceador siempre es bucear en arrecifes de coral porque son los ecosistemas marinos con más biodiversidad y el rey de ese ecosistema es el tiburón. Los tiburones son animales territoriales y cada especie de las 165 que existen se concentran en zonas muy concretas.

¿Los mejores sitios para bucear?

El Mediterráneo es un mar con unas características muy especiales. En verano es un mar tropical y en invierno se convierte en un mar frío; por lo tanto existen dos ecosistemas muy diferentes y con especies endémicas (autóctonas). En verano, su temperatura y visibilidad le hacen ser uno de los principales destinos de buceo a nivel mundial. En España se encuentran las Islas Hormigas, en Cabo de Palos, la mayor reserva de Europa.

La mayoría de destinos tienen como característica que son islas oceánicas donde los tiburones se congregan porque son zonas de alimentación y reproducción. Por citar algunas, te hablaría de México donde se encuentran los tiburones ballena; en Islas Bahamas, los tiburones tigre; en el Mar Rojo, los puntas blancas oceánicos.

Frente a los tiburones

¿Realmente los tiburones se han ganado la fama que tienen de depredadores para la especie humana?

Solo existen doce muertes al año por ataques de tiburón en el mundo y la causa casi siempre es un error, del buceador o del animal. La mayoría de los ataques son territoriales. Los tiburones son especies potencialmente peligrosas por su tamaño y hay que tomar medidas de prevención para bucear con ellas.

Estos escualos tienen miedo ante la presencia humana y ellos prueban porque nos confunden con tortugas u otras presas pero nunca existe depredación. A los surfistas siempre les sacan enteros, no se los comen nunca, no les gustamos. El mayor riesgo tras un ‘bocado’ de tiburón es que podemos desangrarnos. Yo no soy especialmente valiente y jamás he sentido miedo al estar delante de ellos. Se han llegado a topar con mi cámara pero nunca me han atacado porque yo he tomado las precauciones necesarias.

¿Cuáles son las precauciones que hay que tener para bucear con tiburones?

Los tiburones llevan 400 millones de años en el Planeta y se mueven por instintos que están muy desarrollados. Cuando un tiburón, que se dedica potencialmente a cazar, ve una posible presa, se activan sus instintos. La principal norma es no parecer una presa y eso se consigue no huyendo, permaneciendo tranquilos, sin movimientos bruscos, con natación muy lenta y en vertical preferentemente. Bucear en grupo es muy importante porque siempre da seguridad y es importantísimo no perder el contacto visual, ya que ellos saben perfectamente cuando los has detectado. Dejarles espacio y guardar una distancia de seguridad aproximada de dos metros. Siempre dejarles una salida y que no se choquen contigo, ya que sino te van a arrollar porque tú estás en medio. La mayoría de los ataques son territoriales.

Un panorama desolador en el fondo marino

¿Se nota bajo el agua la contaminación y la degradación de los océanos?

Cualquiera que bucee lo nota. Es dramático. Se ve día a día. Según va pasando el tiempo vas viendo su deterioro. En las barreras de coral es algo que se ve clarísimo. No es una interpretación, es real. Cuando el coral se muere no hay vuelta atrás; primero se blanquea y luego se destruye. Es como pasar de tener un edificio a ver las ruinas. Cuando vas buceando por el mundo hay arrecifes de coral que están completamente destruidos. Se estima que la barrera de coral ha perdido el 50% de los corales a nivel mundial. En muchos destinos del planeta las barreras han desaparecido. Es como un lugar después de un terremoto; solo quedan guijarros de unos pocos centímetros donde antes había cotas de varios metros de altura.

Otro problema son los plásticos. Cualquier sitio donde vayas a bucear está lleno de plásticos. Por muy hondo y muy lejos que te vayas, todo está lleno de plásticos. España es el segundo país de Europa que más plásticos vierte al mar; pero en los países del Sudeste Asiático, por ejemplo, la gente que vive en casas con pilastras dentro el agua no pagan por ese terreno y allí no existen barcas de la basura. El océano Pacífico, el Índico, las corrientes, todo está lleno de plástico. Es desolador.

El tercer problema es la inexistencia de peces. En el Mediterráneo, como no bucees en una reserva no ves un pez. Si no te vas a lugares donde han restringido la pesca, cuando buceas es como si hubieran extraído con una aspiradora todos los peces.

¿Cuáles serían las posibles soluciones a este deterioro progresivo y alarmante de los océanos?

Todos los que somos amantes del medio marino estamos de acuerdo en que la solución pasa por habilitar espacios en el mar que se mantengan vírgenes, prístinos y que no sean explotados. El problema es que no existen apenas. Al contrario que en tierra, que sí existen reservas naturales; en el mar, quizá no llegue al uno por ciento.

La pesca de arrastre lo destruye todo y cuando vas a una reserva puedes ver el mar retrocediendo al pasado. La solución es que los países establezcan reservas y que esas áreas sirvan para repoblar. Porque la naturaleza siempre puede, si la dejan.