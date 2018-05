¿Sabemos cuál es el impacto de las basuras marinas en el ser humano?

Como buenos embajadores de la conservación, desde la Fundación Global Nature no solo nos conformamos con la protección de los ecosistemas terrestres, sino que trabajamos para conseguir que los ecosistemas acuáticos, y particularmente los marinos, gocen de salud. Es bien sabido por nosotros y nosotras que las basuras marinas son una gran amenaza para el medio marino. No solo porque destruyen la biodiversidad que lo habita, sino porque nos repercute de manera directa a la supervivencia del ser humano. Esta sabiduría años atrás no estaba tan asentada entre los seres humanos, ya que, para deshacerse de cualquier residuo, el mar era y es considerado actualmente en muchos rincones del planeta el mejor vertedero.

La inmensidad de mar quizás hizo que se le considerara como un basurero donde hacer llegar los residuos que generábamos, y parecía como si estos desaparecieran al arribar a las aguas marinas. Como era de esperar el mar no es un ecosistema finito y esto no podría quedar escondido por mucho tiempo, así que actualmente estamos viendo como se hace notar toda esa basura que quisimos hacer desaparecer, pero que, en realidad, al tener una baja tasa de descomposición en el agua, sigue estando prácticamente intacta y promete quedarse durante cientos de años.

El impacto negativo que causan las basuras en la vida marina es claramente palpable, pero además repercuten sobre la salud humana y sobre el sistema socieconómico. Al ser humano los plásticos le pueden afectar en su salud debido a las sustancias tóxicas liberadas por los residuos y además potencian la biodisponibilidad de estas sustancias que podrían entrar en la cadena alimentaria. A nivel socioeconómico estos residuos pueden provocar grandes pérdidas económicas en industrias como la pesca y el tráfico marítimo, así como actividades recreativas y el turismo… ¿Alguien quiere una playa llena de basura? La respuesta está clara.

Las basuras marinas, y en particular la acumulación de residuos plásticos, han sido identificadas como un problema global junto con otros temas actuales como el cambio climático, la acidificación oceánica y la pérdida de biodiversidad. El problema de los mares y océanos no solo se puede ver a simple vista como es el caso de los grandes residuos plásticos (o también llamados macroplásticos), sino que la contaminación fantasma con los microplásticos peligrosos (plásticos de tamaño inferior a cinco milímetros) causan tanto daño al ecosistema marino como los de gran volumen.

Desde hace años venimos escuchando información sobre de la existencia de una gigantesca isla de basura, en su mayoría de origen plástico, y que se localiza en mitad del Océano Pacífico. Actualmente el tamaño de este montón de basura de origen antrópico alcanza el tamaño de Francia, Alemania y España juntas. Este vasto vertedero crece deprisa y se estima que alberga casi 2 billones de piezas de plástico. ¿Será el nuevo continente del planeta tierra? En realidad, aunque hablan de él como un continente, es una zona con una gran concentración de plástico que aumenta a medida que te aproximas a su centro. El 8% del total de la masa de plástico flotante corresponde a microplásticos, el resto está representados por objetos más grandes.

Proyecto RepescaPlas

Desde la Fundación Global Nature junto con AIMPLAS, Asociación Vertidos Cero, Cofradía de Pescadores de Gandía y la Universidad de Vigo, durante el año 2018 se está ejecutando el proyecto RepescaPlas, que se desarrolla con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP.

Este proyecto pretende valorizar los residuos plásticos marinos recuperados del mar a mano de pescadores de las costas valencianas y gallegas, y proceder a caracterizar, aplicar y desarrollar el producto para poder reciclar mayor porcentaje de los residuos que aparecen en el mar, ya que hasta ahora se hace un reciclado sobre todo de los PET pero el resto de polímeros recogidos son depositados mayoritariamente en vertedero.

Sin duda un reto que tenemos que plantearnos durante las próximas décadas y que debemos de tomar como prioritario si no queremos ver como nuestros mares y océanos se transforman en lugares inertes extinguiendo toda clase de vida marina y que nuestra salud se vea gravemente afectada.