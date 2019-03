Yo utilizo cosméticos 'cruelty-free', ¿y tú?

Desde tiempos inmemoriales los cosméticos siempre han estado ahí a la disposición de todo el mundo, bien sea en forma de cremas, pinturas, brillos… Pero ahora no se deja de investigar nuevas formas para satisfacer esas necesidades de una forma más ecológica y sin poner en riesgo ninguna vida animal. Estos son los productos considerados como 'cruelty-free', declarados así por la organización animalista PETA (People for the Ethical Treatment Of Animals).

Este colectivo mundial señala que más de 100 millones de animales al año están siendo testados para la creación de productos de belleza, algo que debe acabar cuanto antes, ya que miles de conejos, perros, gatos y muchos más animales son explotados y maltratados, siendo algunos llevados hasta la muerte.

Busca el signo en la publicidad

La legislación europea prohíbe esta acción en suelo europeo, pero muchas marcas experimentan en países donde no existe ninguna ley que se lo prohíba, como en China, donde incluso lo exigen. Pero Dicho esto, para elegir un producto 'cruelty-free' solo basta con buscar marcas que lo señalen en su publicidad, o productos realizados en suelo europeo, pero eso no te asegura nada. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿Cómo sabemos que realmente un producto no ha sido testado en animales?

PETA nos lo pone más fácil: esta organización ha incluido en su web una lista de las marcas declaradas como “cruelty-free products” y otra de aquellas que no lo son. Al estar en esta lista, dicho producto debe llevar un logo con la forma de un conejo, el cual indicaría que para dicho producto no se experimenta con animales. ¿Y cómo consiguen entrar en dicha lista? Para ello las empresas que quieran formar parte deben de rellenar un pequeño cuestionario y firmar un certificado que garantice que no utilizan, pagan ni testan con ellos antes, durante y después de la fabricación del producto, ni ahora ni en el futuro.

Logo 'cruelty-free' PETA

Una vez que son certificados, deben solicitar el logo que expondrán en sus etiquetas para que así los consumidores sepan que es así. Para poder obtenerlo simplemente deben de pagar una tarifa de licencia única de 100 dólares, y ya se podrá usar tanto en los productos como en su publicidad y páginas web, pudiendo cambiar el color del logo adaptándolo a las necesidades de la empresa. Es más, las empresas que sean consideradas veganas y además no experimenten con animales, tienen disponible un logo que así lo indique.

Por lo tanto a la hora de elegir ante un producto u otro debemos de ampliar los horizontes y optar por aquellas marcas que, aunque no sean muy conocidas, son respetuosas con los animales, ya que no es necesario poner en juego miles de vidas inocentes para crear estos cosméticos. Así, marcas como The Body Shop o Aenea Cosmetics entre otras se han incluido ya en la lista; ahora solo depende de ti dar el siguiente paso.