La editorial Mochuelo Libros, un trabajo artesanal para encontrar “otra forma de leer y disfrutar de la cultura”

Crear libros que, gracias a su forma, honren también el contenido. Es la premisa con la que Andrea Constanza Ferrari y Tomás García pusieron en marcha la editorial artesanal Mochuelo Libros hace un lustro en Buenos Aires (Argentina). Libros cosidos a mano, en los que cuidan al detalle su tipografía, la composición, los márgenes, los colores y hasta el tipo de papel para ofrecer “otra forma de leer y disfrutar la cultura”.

“Nació un poco con el objetivo de poder vivir haciendo lo que nos gusta, estando entre autores y libros y pasando el tiempo en esta actividad”, explica Andrea a toledodiario.es sobre Mochuelo Libros, que llevó a sus creadores a trasladarse a vivir a Toledo para desarrollar aún más esta editorial que arrancó en la capital argentina, cuando aún ella ejercía como profesora de Historia y Tomás como bibliotecario.

En la capital regional, además del trabajo que realizan con la editorial, Tomás y Andrea continúan desarrollando su pasión gracias también a su participación en la pasada Feria del Libro de Toledo o el Festival Internacional de Poesía Voix Vives, la apertura de El Andarríos Librería -situada en Libro Taberna El Internacional- o a la puesta en marcha de actividades como el X Festival Arte Libro, del que se va a poder disfrutar del 7 al 30 de junio con una exposición en la Cámara Bufa o con talleres de encuadernación artesanal.

Bajo el faro de William Morris (1834-1896), creador británico y artista “supercompleto” que además fue uno de los principales promotores de la reactivación del arte textil tradicional, se estrenó Mochuelo Libros con ‘Lo bueno, lo útil y lo bello’. Se trata de una obra que recoge una selección de textos de la vida, el trabajo y el contexto social de Morris, “un personaje que tiene mucho que dar” y con el que les pareció “esencial” comenzar el mensaje que intentan trasmitir a través de esta editorial artesanal.

De 1 a 100 ejemplares

Tomás selecciona autores, escribe estudios introductorios y, en algunos casos, los traduce, mientras que Andrea se encarga de diseñar, maquetar y confeccionar, uno a uno, los libros que elaboran a mano y de los que hacen tiradas que van de 1 a 100 ejemplares. En ellos, se preserva el cuidadoso trabajo y el tiempo que dedican a embellecer mensajes de vida como los de Morris, a quien prosiguieron otros autores como Rafael Barret, William Butler Yeats o William Blake, entre otros.

Ambos preparan el diseño interior y exterior de estos libros liberados ya de derechos de autor de “una forma muy cuidada”, componiendo la maquetación y buscando los materiales adecuados para su confección, “un trabajo muy arduo pero que hace que sea un trabajo bastante real”. No obstante, aparte de los libros de filosofía, arte, poesía o textos sociales que ponen a la venta, Mochuelo Libros también se encarga de realizar trabajos de encuadernación de textos propios que no se distribuyen pero que sus autores quieren conservar con la esencia artesanal que impregnan Andrea y Tomás.

Una perfecta imperfección

La encuadernación que llevan a cabo, que tiene “mucho de perfección” y en la que “no puedes casi equivocarte en ningún detalle”, está marcada también por “la imperfección” ya que “cada libro tiene un toque único de ese momento en el que fue creado”.

“Es un juego bastante mágico” con el que “la respuesta de la gente es tan especial que cuando los adquiere te dan ganas de seguir creando y de tener mil vidas para seguir creando”, recalca Andrea, que no cuenta el tiempo que le lleva elaborar uno de estos libros porque no le gusta “meterlo dentro de esos parámetros tan mercantiles”. “Si quisiéramos vivir de esto no se podría, es una forma que se complementa con otras formas de vida. Si empiezo con ese registro, empiezo a perder parte de la magia de la que hablaba”.

‘Lo bueno, lo útil y lo bello’ de Wiliiam Morris, editado por Mochuelo Libros

El mundo de las letras toledano ya conoce a estos dos argentinos que probaron durante seis meses si la aventura en España les merecía la pena y que ahora, ya instalados en la ciudad, cuentan con su propia librería, en la que también se pueden encontrar obras de editoriales “más grandes” que no critican. “Es un negocio, tengo montones de libros de estas editoriales, pero también está bien que exista esto otro. Es otra forma de leer y disfrutar la cultura, incluso de la vida del que lo escribió”, señala Andrea.

Un año de Andarríos, una “librería sorpresa”

La librería que Tomás y Andrea abren de miércoles a domingo, y que se encuentra a la entrada de Libro Taberna El Internacional, en el Casco Histórico de Toledo, es otro de los proyectos que ambos quisieron emprender también en Buenos Aires, donde coquetearon con la idea de abrir “un taller-librería” cerca de casa. “Cuando vinimos a Toledo teníamos la idea de pensar una alternativa para que Mochuelo siguiera existiendo y era la oportunidad. Dimos con Juan, que lleva El Internacional, y él, de forma muy generosa, ya que es una gran persona, nos cedió el espacio”.

Este espacio, que abre de noche como bar y que acoge innumerables actividades socioculturales, “combina perfectamente” con esta librería en la que, además de las obras de Mochuelo Libros, también se pueden encontrar libros usados que venden por bajos precios y en la que su intención es que quien se acerca a conocerla encuentre “una librería sorpresa”. “Es una librería a la que no se va tanto a buscar un libro en particular sino una sorpresa”, explica Andrea sobre Andarríos, que también forma parte de la Asociación de Comerciantes Distrito 1.

X Festival Arte Libro

La inquietud de Tomás y Andrea les ha llevado también a impulsar en Toledo la celebración del X Festival de Arte Libro, que aterriza en la capital regional proveniente de Santillana del Mar (Cantabria). Su director, Giuliano Camilleri, es “un enamorado de los libros”, como los creadores de la editorial, que han participado en anteriores ediciones de este festival que contará en Toledo con una exposición en la Cámara Bufa del 7 al 30 de junio.

“La primera vez que estuvimos -en el festival de Santillana del Mar- fuimos con nuestros libros de Mochuelo y este año -Giuliano- nos llamó para participar y surgió la idea de incorporar editoriales, que él podría traer de Italia -y España- y nosotros de Argentina, donde existen un montón ya que es un país con mucha energía creativa”, relata Andrea sobre las ediciones artesanales que se podrán encontrar en la exposición y de las que también se podrán adquirir ejemplares en Andarríos Librería desde el sábado 8 de junio.

Cartel X Festival Arte Libro

Así, se podrán ver publicaciones de Mochuelo Libros, Ediciones Membrilla, Own Books, NBA Santiago Marqués, Buchwald Ediciones, Ediciones El Fuerte, Insula Editora, Humo Books, Ediciones Urania, Cabaret Typographie, Officina Typo o Gaetano Bevilacqua.

Además, el festival contará también con talleres de encuadernación gratuitos para las personas interesadas en tener un primer contacto en esta actividad artesanal que Mochuelo Libros confía “en contagiar”. Así, el sábado 8 de junio, a las 11.00 horas, comenzará un taller de libros de artista para niños de 4 a 10 años, a las 13.00 horas habrá otro taller de libretas con costura japonesa y para terminar, a las 18.00 horas, Camilleri ofrecerá otro taller de libro de artista para adultos.