El circo de las elefantas accidentadas se marcha a Murcia pero las heridas se quedan en Albacete

El alcalde del municipio albaceteño de Pozo Cañada, Francisco García, ha confirmado que el circo Gottani "está empezando a desmontar" sus instalaciones porque la intención, según dice que le comentó el gerente, es trasladarse a Cieza (Murcia), donde al parecer "tienen previsto actuar". Sin embargo, sus elefantes se quedarán en Pozo Cañada "hasta que tengan la autorización de la Junta de Comunidades" para marcharse.

García, en declaraciones a Europa Press, ha dado a conocer que, inicialmente, los responsables del circo pidieron permiso al Ayuntamiento para ofrecer dos funciones en el municipio, los días 13 y 14 de abril, pero "debido a la buena acogida que tuvieron, solicitaron otras dos funciones más", que se celebraron este pasado fin de semana, los días 20 y 21 de abril.

Ahora, las instalaciones se han empezado a desmontar porque el grueso del circo se trasladará "próximamente" hasta la localidad murciana, "excepto los elefantes".De momento, los paquidermos, que permanecen en el recinto en el que se les destinó inicialmente y en el que cuentan con una carpa para resguardarse por las noches, "evolucionan bien, según nos trasladan desde el circo". Sin embargo, se quedarán en Pozo Cañada "hasta que tengan la autorización de la Junta de Comunidades" para marcharse.

García ha informado de que los resultados de la radiografía que se le practicó a la elefanta que se encontraba con heridas "algo más importantes" salió bien y "confirmó que no había ninguna fractura". Para que puedan reunirse con el resto de los integrantes del circo, a los paquidermos les hará falta "recibir el 'OK' de los veterinarios, de los domadores y la normativa de transporte de los animales de la Junta", por lo que "de momento, no tienen fecha" para marcharse.