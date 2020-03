Ana Roldán, interiorista: "A todo emprendedor le gustaría crear puestos de trabajo pero no hay ayudas"

Ana Roldán ha sido reconocida recientemente por la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete (AMEPAP) con el Premio 'Entre Nosotras' a la Emprendedora Novel 2019. A sus espaldas, más de 15 años de experiencia que la han hecho ser una emprendedora novel con gran veteranía.

Actualmente se encuentra al frente de ‘Ana Roldán Interiorismo’, un referente en el sector y que centra sus proyectos principalmente en la provincia de Albacete, en Alicante y Murcia, estas dos últimas por cercanía. Charlamos con ella sobre su carrera y sus proyectos de cara al futuro.

¿Cómo se inició en el mundo del interiorismo?

Hace 16 años empecé un nuevo trabajo en una empresa de reformas y mobiliario a medida, todo era nuevo para mí, pero conforme aprendía, cada vez me apasionaba más este sector. Eso me motivo para documentarme, estudiar y formarme dentro y fuera del horario laboral. Siempre he sido muy curiosa y activa por lo que para mi cualquier curso en el sector era una fuente nueva de información.

Cada vez aprendía más y más rápido, porque podía poner en práctica, analizar, corregir y mejorar en casos prácticos con profesionales a mi lado que me ayudaron mucho y estaré siempre agradecida. Este aprendizaje nunca termina. Esta profesión está en continuo movimiento, donde la creatividad, la parte técnica, materiales nuevos, cambios continuos de mercado y clientes están constantemente transformándose.

Todo esto me llevo a trabajar en otra empresa a nivel nacional donde la formación era en Madrid y con nuevos medios, algo que aún me motivo mucho más. Esta profesión realmente parece complicada, pero es muy apasionante y los resultados son muy gratificantes, también el trato con el cliente es muy agradecido.

¿Cuándo decidió abrir su propio estudio?

Siempre había trabajado para empresas, y llego un momento en mi vida hace dos años que analice si era feliz en mi actual situación. También hubo cambios en la empresa que yo no compartía, por lo que decidí que era un buen momento profesional y personal para emprender por mi cuenta. Siempre he creído que en la vida nosotros mismos somos los que tenemos actuar y no esperar que alguien o algo te cambie.

¿Qué dificultades se encontró a la hora de poner en marcha su negocio?

La primera la presión social, todo el mundo decía que estaba loca por emprender un nuevo negocio teniendo un puesto fijo en una buena empresa, en resumen los miedos. La parte fiscal es sencilla si tienes un gestor, el primer paso, porque no es nada fácil todo el papeleo. Se necesita asesoramiento y del bueno.

También es difícil darte a conocer para captar clientes que confíen en ti, por eso en mi caso es muy importante mi experiencia. Los clientes de toda la vida fueron quien mas me ayudaron y estoy muy agradecida.

¿Qué es lo más difícil de ser empresaria? ¿Se ha encontrado más dificultades por el hecho de ser mujer?

Lo más difícil de ser empresaria es el saber de todo, es decir, no es suficiente con ser un buen profesional en tu sector, se necesitan más cualidades, es decir, formación constante. Todo esto hay que fusionarlo con ser hija, madre de dos niños, esposa y amiga manteniendo un equilibrio en todo momento.

Respecto al sector donde trabajo con un equipo de profesionales donde la mayoría son hombres, he conseguido un ambiente de respeto mutuo y muy profesional, pero para ello tuve que demostrar mucho más técnicamente o siendo más resolutiva en muchas situaciones para poder ganarme ese respeto profesional y personal.

En 2019 fue reconocida con el Premio 'Entre Nosotras'. ¿Qué ha supuesto este reconocimiento?

Este premio ha sido todo, es una gran ayuda profesional por su repercusión visual y para llegar a mucha más gente, sobre todo en los inicios. El pasar por un jurado compuesto por varios organismos públicos y privados, en Albacete y provincia, es la mayor recompensa profesional de estos 15 años de experiencia y esfuerzo, reafirmando que la decisión que tome fue la correcta: creer en mi misma.

Con más de 15 años de experiencia, ¿en qué momento se encuentra el interiorismo?

El interiorismo está en su mejor momento, cada vez hay mas gente y empresas que se ponen en manos de un profesional para que les asesoren. Cuando una familia o empresa busca por primera vez un interiorista, descubre un mundo nuevo, solo tienen que decir sus necesidades y el profesional adaptar su hogar o negocio sacando el mayor partido al espacio, personalizándolo.

En mis años de experiencia he visto muchas caras de ilusión y alegría ya que los mismos clientes participan en el proceso, viviéndolo con más intensidad. Esta parte es la que más me gusta, es mi motor.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hace para los emprendedores? ¿Qué tiene que mejorar la Administración regional o nacional?

Lo principal es tener un objetivo claro y no dar nada por sentado, preguntar y contrastar datos e información. Cuando emprendes algo nuevo, por el hecho de ser nuevo nos hace ir un poco desorientados sin darnos cuenta por intereses de nuestro entorno que no tiene que ver nada con el objetivo final.

A la administración le pido sobre todo mas facilidades, un asesoramiento más personalizado según el sector o tipo de proyecto que sea, las actuales son demasiado generalizadas y mecanizadas, creo que ayudan poco.

A todo emprendedor le gustaría crear puestos de trabajo, pero no hay ayudas efectivas para contratación y cuando empiezas un negocio son muchas las inversiones económicas que tienes que hacer hasta que el proyecto genera un movimiento de ingresos suficientes.

Por lo que estaría bien ofrecer un tipo de ayuda en la contratación en los primeros años (se realizaría un estudio previo del negocio para calcular el tiempo) donde el Estado no cobrara Seguridad Social de los puestos creados y al pasar el periodo establecido donde ese negocio tendrá una economía más estable, el Estado recuperarlo, con una cuota mensual hasta saldar el retraso.

¿Cuánta gente integra el estudio? ¿Qué previsiones tienes para 2020?

En mi estudio soy yo la gerente e interiorista y tengo un equipo de operarios profesionales cada uno en su sector, para ejecutar los proyectos.

Por mi situación de ser una empresa novel con dos años en vigor, por supuesto persigo crecer y crear más puestos de trabajos. En un futuro me gustaría añadir una escuela para los nuevos emprendedores de este sector.