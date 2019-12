La ilustración y el cómic tradicional y digital se abren paso en Albacete

María del Carmen López Vico, con su proyecto EICA Ilustración y Cómic, ha sido la ganadora del primer premio, dotado con 6.000 euros, de la séptima edición del Programa Sherpa de apoyo a emprendedores de FEDA, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete y BBVA.

“Este programa ha sido realmente intenso para mí, ya que lo he coordinado con el inicio de mi actividad, lo que ha supuesto un auténtico tetris que ha afectado a todo mi entorno, pero su utilidad es un hecho. Sherpa me ha conectado a profesionales con los que realizaré diversas colaboraciones. Gracias a sus clases y consultorías ha evolucionado la idea inicial de mi proyecto adaptándolo mejor al cliente. Además he aprendido a trabajar con un programa financiero de viabilidad que encuentro muy práctico”, señala su fundadora.

EICA, estudio de ilustración y cómic Albacete es un lugar en el que se educa en la creación y composición de imágenes y su narrativa. Dos aulas, una con técnicas tradicionales de dibujo, y en la otra con nueva tecnología digital de última generación. En EICA también se desarrollan proyectos por encargo para empresas y particulares y talleres educativos para diferentes colectivos.

FOTO: EICA

"Impartimos clases de dibujo por un lado y por el otro hacemos encargos de diseño, portadas para cuentos, ilustraciones, cómic… En las clases que impartimos tenemos dos modalidades: una dirigida al dibujo digital y otra al dibujo tradicional en el que trabajamos con materiales de toda la vida. Todas las clases que damos van muy orientadas a la ilustración y al cómic, También damos en las dos aulas clases técnicas para aprender cosas concretas”, explica María del Carmen.

La fundadora del proyecto ha sentido pasión por el arte desde pequeña, al que ha dedicado sus estudios licenciándose en Bellas Artes y ahora su trayectoria laboral. “Tuve una parada en mi trayectoria laboral porque fui madre y después de cinco años estaba bloqueada sin saber qué hacer con mi vida. Pensé en desarrollar un proyecto educativo centrado en la ilustración del cómic porque soy muy fan de la lectura de los cómic y porque el tipo de dibujo que hago también es muy de ese estilo. Desarrollé el proyecto y lo llevé a varios sitios y tuve la suerte de que en dos me abrieran sus puertas y en estos dos sitios empecé a dar clases y a ganar clientela. Durante esos dos años, el número de alumnos fue aumentado y dos años después, tenia muchas ganas de montar algo digital, porque en Albacete no hay y me parece que es una herramienta que hay explotarla”.

FOTO: EICA

Fue entonces cuando decidió hacer el esfuerzo, conseguir el dinero, localizar el local y montar su propio negocio. Así, el 23 de septiembre de 2019 el estudio abrió sus puertas, y “en esos duros inicios tuvimos la suerte de contar con el maravilloso apoyo del programa Sherpa de Albacete. Este programa ayuda a las pequeñas empresas a dar sus primeros pasos y les enseña a enfrentarse al mundo empresarial con geniales herramientas de la mano de grandes profesionales. Además de haber podido acceder a este privilegiado curso, EICA sale de este programa con las pilas cargadas para intentar seguir dando lo mejor de nosotros”.

"Nos han ayudado en muchos aspectos, pero la sección de marketing y publicidad a mi me vino muy bien. Hacer páginas web a nivel de negocio y moverme por las redes me resulta un poco cansino, pero es una cosa que hay que hacer, y ellos te enseñan las herramientas para hacerlo. Sin embargo lo mejor para lo que me ha venido ha sido para aclararme a la hora de organizar las cosas adaptándome a las necesidades del cliente”, concluye.