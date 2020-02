'Mujeres que mueven Cuenca' preparan sorpresas para el 8 de marzo

Talleres para conocer las redes sociales y adentrarse en el mundo de la venta online, actividades motivacionales para recordar qué es lo que llevó a poner en marcha un negocio y renovar la empoderación de la mujer empresaria, junto a quedadas con “sorpresas” como las que se preparan para el 8 de marzo, Día de la Mujer, son algunas de las actividades que el grupo ‘Mujeres que mueven Cuenca’ pondrán en marcha para propiciar un movimiento que fomente el cambio que están convencidas que necesita Cuenca.

Hace apenas un mes que un grupo de mujeres empresarias decidió unir fuerzas para hacer frente al derrotismo y avanzar en la mejora empresarial de la ciudad y provincia, y ya son más de 90 empresarias las que se han unido a esta iniciativa que presentaba este sábado sus líneas de actuación.

Transmitir esa unión, empoderar a las mujeres, pero también al empresariado en general, y “volver a creer que realmente que desde nuestro puesto y uniéndonos podemos conseguir grandes cosas”. Es el objetivo que llevó a las organizadoras a presentar públicamente esta iniciativa en un acto que reunió a un nutrido grupo de mujeres empresarias, pero también a empresarios y representantes de todas las administraciones.

Fotos: CIP

“Para avanzar necesitamos tener las bases claras, saber quienes somos, conocernos, conocer nuestra actividad, nuestras fortalezas y saber qué queremos”, señalaban desde la organización de este grupo que en este acto dio a conocer los requisitos para formar parte de este proyecto, que sustenta su fortaleza en la unión y el mensaje positivo como forma de avanzar hacia un futuro prometedor.

El planteamiento que se hace en este sentido es la puesta en común de las inquietudes y necesidades de las mujeres empresarias para buscar soluciones y exponerlas de forma conjunta ante las administraciones y agentes implicados en el avance y mejora del empresariado de la ciudad; generar sinergias que impulsen la creación de nuevas oportunidades a través de la unión, y poner en valor el potencial empresarial de Cuenca.

Con estas premisas, el grupo, que no deja de crecer, ha sentado ya las bases para iniciar un trabajo en común. “Todas somos grandes profesionales y creemos que uniendo nuestras fuerzas podemos llegar mucho más lejos, tanto en el ámbito propio como en el bien común”. El cambio, dicen, “Es ya imprescindible".

De esta forma, durante la presentación del proyecto se invitó a las mujeres empresarias a que transmitan a la plataforma sus ideas, “por pequeña que sea, todo suma”.

Queremos una ciudad mejor para nuestros hijos , con servicios, empleo y ocio, pero para ello debemos abandonar el mensaje derrotista en el que nos hemos instalado en los últimos años y potenciar lo que nuestra ciudad puede ofrecer”.

Para ello, desde la plataforma “Mujeres que mueven Cuenca” plantean una colaboración mutua para “aprender unas de otras” , de tal forma que se puedan mejorar las competencias para afrontar un nuevo camino “que nos haga crecer a cada una como emprendedoras.

Por ejemplo, la próxima acción que en este sentido se llevará a cabo será una charla que bajo el lema ‘Mueve tu Instagram’ pretende dotar a las participantes de herramientas para dar visibilidad y potenciar sus empresas a través de esta red social.

Una actividad que, en este caso impartirá la emprendedora Diana Rodrigues de Sousa, de ‘Piñatas que ilusionan’, miembro de la dirección de la plataforma, que tendrá lugar el 28 de febrero.

Y es que desde la organización son conscientes del cambio que las nuevas tecnologías han aportado a los modelos de negocio, y ante la preocupación “de muchos comercios que dicen que los últimos años han sido más duros por el aumento de la venta online”, consideran que redes como Instagram quizá sea una ventana para ver el potencial de internet y conocer cómo poder utilizarlas para ampliar las posibilidades de venta.

De forma paralela se trabaja en otras acciones con el objetivo de dar mayor visibilidad al potencial profesional que tiene Cuenca, para lo que se utilizarán las redes sociales. “Queremos dar a conocer a las mujeres que hay detrás de cada empresa, sus motivaciones para dejarse la piel, que es lo que hace especial cada negocio”.

A todo esto se suma la realización de talleres motivacionales y otras actividades en las que, igualmente se utilizarán las redes sociales, para lanzar mensajes inspiradores.

“Todo lo que salga de aquí será positivo y para sumar, lo que nos frene no tendrá cabida, porque lo que buscamos son soluciones y volver a emponderarnos. Sí se puede, con pequeños cambios podremos alcanzarlas y es lo que vamos a defender”, señalaban en la presentación este grupo de mujeres que definen su propósito en la frase: Nuestro mundo necesita a las mujeres poderosamente despiertas, vivas y unidas en corazón y propósito.

Fotos: CIP

Otra de las actividades que ya se ha programado es una quedada que tendrá lugar el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer. Una jornada que será muy especial, y es que aunque no se dieron detalles sí se avanzó que habrá "sorpresas". No se especificó más,pero sí que se ha pensado "a lo grande" y que la jornada no se centrará solo en la mujer empresaria sino a todo el colectivo.

A la presentación del proyecto Mujeres que Mueven Cuenca, asistió el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, las concejalas del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, y Allady Esperanza Rodríguez, y la presidenta del Patronato de Desarrollo Provincial, Elena Carrasco.

Todos ellos aplaudieron la iniciativa que han tenido este grupo de mujeres autónomas para mover a la sociedad y dar un paso al frente y mostraron el apoyo de sus respectivas instituciones para que, de forma conjunta, se pueda alcanzar el propósito de mejorar el futuro de Cuenca y provincia.

Fotos: CIP

En este sentido, el vicepresidente regional destacaba la importancia de abandonar el discurso negativo, y poner en marcha proyectos que muevan al cambio.

Por ello agradecía a las mujeres que sean el punto de inflexión que hace falta para luchar en este sentido. “Desde la instituciones muchas veces necesitamos que haya gente que tire, porque estamos deseosos de apoyar proyectos”.

En este punto, José Luis Martínez Guijarro, señalaba que se ha conseguido que el Estado sea consciente del problema de despoblación que afecta al interior del país yeso, dijo, hay que aprovecharlo, pero “No podemos esperar a que las soluciones lleguen, tenemos que plantear hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Hay ganas de resolver”, apostillaba el vicepresidente regional que destacó la importancia del camino que ha escogido el grupo de Mujeres que Mueven Cuenca.