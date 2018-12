Llega una plataforma multicanal para dinamizar la digitalización de los autónomos

La Confederación Española de Autónomos (CEAT) ha presentado '+Autónomo', la plataforma multicanal que ha desarrollado para impulsar y dinamizar la digitalización, el conocimiento y el desarrollo de negocio de los autónomos respondiendo a sus necesidades y facilitando su adaptación a las nuevas tecnologías.

Este proyecto multicanal, de acceso abierto a los 149.315 empresarios autónomos que hay en Castilla-La Mancha, está formado por una plataforma online, que engloba un portal nacional y cincuenta portales territoriales y sectoriales, entre el que se encuentra el de CEAT Castilla-La Mancha, una revista digital bimestral y una App para dispositivos Apple y Android, "una variedad de elementos con los que contribuir a que el autónomo mejore la relación con el cliente, y consiga un público más amplio”.

El proyecto, según ha destacado el presidente de CEAT, Pedro Barato surge para satisfacer la necesidad de los empresarios autónomos de adaptarse a la nueva era digital, "dado que la digitalización ha cambiado no sólo los procesos administrativos, sino también la forma de relación y comunicación entre el cliente y los negocios”. Barato ha subrayado que también nace para atender a las nuevas vocaciones empresariales, "que pertenecen a una generación que tiene pasión por la tecnología, que la usa como herramienta natural en su día a día, y que consecuentemente no concibe una organización que no contemple este tipo de servicios”.

Barato ha insistido en que “la digitalización no es una opción para los autónomos, sino una realidad a la que se tienen que sumar”. “Estar en la era digital reduce los tiempos y esfuerzos, aumenta el crecimiento y la productividad y ofrece a los autónomos el acceso a nuevos mercados”, ha puntualizado.

'+Autónomo' ofrece un amplio abanico de servicios gratuitos para la gestión del negocio; herramientas online; guías prácticas, consejos, tendencias y ofertas exclusivas. Un plus (+) que hará que los empresarios autónomos puedan mejorar su competitividad y productividad.

La Directora General del Trabajo Autónomo, María Antonia Pérez León, durante la clausura ha asegurado que la “transformación digital es un desafío aún pendiente y con esta herramienta vais a propiciar un salto cualitativo en la incorporación de los autónomos al futuro y presente del mundo laboral”.

Pérez León ha señalado la importancia que para el Gobierno tiene la atención a los autónomos, considerándolo una prioridad en la acción de Gobierno. "Así lo demuestra el trabajo realizado recientemente, para de común acuerdo con las asociaciones, posibilitar la protección universal en materia de formación, cese de actividad, accidente de trabajo, enfermedad provisional y prevención de riesgos”.