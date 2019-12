'Manos de Lana', un proyecto emprendedor que une tradición y diseño "con corazón"

Cuatro proyectos liderados por mujeres han triunfado en la séptima edición del programa Sherpa de apoyo a emprendedores de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), que cuenta con el apoyo de la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Albacete y BBVA. Entre ellos, Manos de Lana, el proyecto de Ana Belén Flores Castillo que ha conseguido un galardón de 3.000 euros otorgado por el jurado.

Manos de Lana, es "emoción con tradición y diseño con corazón en lana virgen". Se trata de un taller, ubicado en Villarobledo en la provincia de Albacete, de diseño y producción de piezas artesanales con lana afieltrada donde se fusionan procesos tradicionales con técnicas y diseños actuales. Además, ofrece productos únicos, creativos, funcionales y sostenibles de lana que calman el estrés y el del hogar y conectan con la naturaleza. Ofrece también talleres de inserción sociolaboral y talleres de ocio y actividades para el público en general en base a la lana con fines terapéuticos.

“Esta idea surge por mis abuelos, ellos eran pastores de vocación, yo me crié rodeada de hilos, telas, lana, y me gustaba aprovechar lo que iban dejando para hacer o crear algo. Luego trabajé en oncología y con personas con capacidades diferentes y ellas despertaron en mi esa parte de enseñar a los demás y ayudar al mismo tiempo. Durante unos años hice terapia con lana con pacientes cuando salía del trabajo y la terapia que hacía con ellos era enseñarles a trabajar la lana, y eso me llevó a meterme en el mundo de la educación especial. Por tanto, decidí unir mis raíces y lo que formaba parte de mis motivaciones con un proyecto de emprendimiento”, señala Ana Belén Flores, CEO de Manos de Lana.

Los productos están pensados para alojamientos rurales que quieren incorporar productos diferentes, con identidad propia, en sus alojamientos, ya sea en la decoración o en los amenities (productos de acogida) de sus habitaciones, aportando un valor añadido a sus servicios, “productos que, en muchos casos, les resulta muy complicado encontrar en el mercado sobre todo cuando buscan autenticidad y conocer el origen de lo que están ofreciendo a sus huéspedes, ademas para todas aquellas personas que se preocupan por su bienestar y el medioambiente y son fan de los productos eco y su filosofia slow, porque en Manos de Lana creamos cada pieza con amor, sin prisa y con conciencia”.

FOTO: Facebook Manos de Lana

¿Qué tipo de productos se pueden encontrar?

Son productos sostenibles, biodegradables y reutilizables aunque Ana Belén destacada especialmente uno. “Hay un producto que es el jabón-esponja, es una pastilla de jabón ecológico que va envuelta en lana, que funciona empapándola en agua, lo aprietas varias veces hasta que sale su espuma y este jabón lo que hace es llevarte a ese momento presente contigo, a disfrutar de esos materiales como la lana, que es un exfoliante natural, antibacteriana, y antihongos, a parte de todas las propiedades que tiene la lana, ese conjunto hace que la persona que reciba el jabón conecte con la naturaleza”.

Manos de Lana comenzó su andadura en agosto y el hecho de haber participado en Sherpa ha sido muy positivo para Ana Belén. “Ha sido para mi iniciativa, compromiso, conocimiento, sinergías y compañerismo. Además los magníficos profesionales siempre han estado ahí motivándote, ayudándote a nivel técnico y emocional. Me ha hecho crecer como persona y como negocio y gracias al premio he adquirido ese refuerzo, respaldo, confianza y ese empuje que necesitaba para lanzarme con más fuerza, y ahora lo que estoy haciendo es formar a personas con capacidades diferentes en entidades, que me van a dar ese impulso necesario para elevar el negocio”, concluye.