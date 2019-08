Pilar, emprendedora y empresaria en el mundo rural: “Lo más difícil es la comercialización"

Pilar Muñoz y su familia son ganaderos de toda la vida y hace más de un año consiguieron hacer realidad una de sus grandes aspiraciones: construir su propia fábrica de quesos. "Es el fruto del trabajo de toda una familia dedicada durante tres generaciones a la agricultura y a la ganadería ovina en el pequeño pueblo de Carriches, en Toledo", explica su propietaria.

Desde hace años el trabajo familiar se ha centrado en cuidar una cabaña de ovino, a la que han dedicado todos sus esfuerzos. De ahí consiguen producir una leche de calidad manteniendo al ganado en unas condiciones sanitarias óptimas con una alimentación basada en el pastoreo de pastos naturales. El resultado es una leche de primera calidad, muy valorada por los productores de queso.

"Somos ganaderos de toda la vida. Actualmente el estado de las ganaderías de ovejas es deficitario por culpa de los costes y del precio de la leche, que es muy bajo. Viendo el porvenir de la ganadería, estudiamos como seguir con el negocio y surgió la idea de formar una quesería", asegura Pilar.

Ganadería familiar

Esta emprendedora decidió dejar Madrid y volver a su pueblo para colaborar con el negocio familiar. "Viví en Carriches hasta los 15 años, cuando me fui a Madrid a trabajar con mi hermana donde estuve 17 años. Nunca me desvinculé del pueblo, de hecho cuando venía los fines de semana me iba con mi padre a la ganadería a ayudarle. Con el paso del tiempo fui aumentando el tiempo de dedicación hasta que me vine a vivir a Carriches definitivamente y fue ahí cuando vi el sueño de la quesería más cerca".

'Quesería Fuentevieja' es una realidad desde hace año y medio. En este tiempo han ido elaborando otras variedades de quesos y haciendo cosas nuevas, en definitiva, probando distintas formas de sacar el producto con unos buenos resultados. "En las zonas rurales lo mas difícil es la comercialización ya que prácticamente toda la producción se tiene que vender fuera. Internet es de gran ayuda pero echo en falta la facilidad de un cara a cara con el público y poder así explicar toda nuestra historia, ya que los pueblos están cada vez más vacíos", señala Pilar.

Quesería artesana Fuentevieja

Pilar y su familia son conscientes de la importancia de las redes sociales para dar a conocer su negocio, aunque no consideran que sea la clave fundamental. "Lo importante es intentar que la gente te busque por la calidad de tu producto y no por tu precio. Personalmente creo que es verdad que dan ayudas para emprender pero el tiempo que pasa desde que te las conceden hasta que te las dan es mucho", concluye.