Ser autónomo en el entorno rural: "Creo que se deberían adaptar las condiciones a la realidad que tenemos"

Hace cinco años Minerva Fernández decidió dejar Madrid, ciudad a la que se había ido a vivir para desarrollar su carrera como logopeda, y volver a su pueblo natal, Almendral de la Cañada en la provincia de Toledo, para iniciar una nueva vida. Junto con su pareja, decidió aprovechar el negocio familiar, una panadería, para darle una vuelta y poder vender los productos en otros rincones. "Mi abuelo ya tenia una panadería y hacían unos dulces típicos de la zona, pero solo se vendían a nivel local, y pensamos que por qué no aprovechar ese recurso, e intentar venderlos a nivel comarcal y así comenzamos", explica a eldiarioclm.es

Dulces Minerva, es un negocio familiar, que mantiene la panadería tradicional pero que ahora también distribuye sus productos por tiendas de otras localidades. "Nosotros llevamos el producto a tiendas físicas de Arenas de San Pedro, Santa Olalla, y Talavera. También estamos llegando a Madrid, estamos empezando a vender a Alcorcón, y ahora hemos entrado en un proyecto que se llama Correos Market, y ahí vendemos nuestros productos online", asegura Minerva.

Minerva, una de las responsables de Dulces Minerva

La historia de Minerva no es nueva. Cada vez es más la gente joven que decide dejar las grandes ciudades y volver a sus lugares de origen para poner en marcha nuevos negocios. Pero para hacer eso, también hay que formarse y conocer las ventajas e inconvenientes del entorno rural. "Yo creo que se deberían adaptar las condiciones de los autónomos a la realidad que tenemos. No me pueden comparar con una pastelería que está en pleno centro de Madrid, la venta no es la misma y sin embargo, fiscalmente tengo que pagar lo mismo que ellos".

Fernández ha sido una de las siete mujeres emprendedoras de Castilla-La Mancha que ha participado hace unas semanas en un taller para mujeres empresarias del entorno rural llevado a cabo por la organización de mujeres rurales FADEMUR, en el que se han ofrecido herramientas para alcanzar el éxito de sus proyectos. "Nos han enseñado a visibilizarnos en Google y a valorar nosotras mismas nuestros propios proyectos porque valorándonos nosotras mismas el resto de la gente lo valora también. También nos han enseñado a cómo ahorrar en gastos y en creer en lo que estás haciendo".

Dulces Minerva es una empresa familiar dedicada a la elaboración, venta y distribución de productos artesanos

A pesar de ser mujer empresaria en el mundo rural, en su caso no ha notado un trato diferente a la hora de emprender el negocio principalmente por el sector en el que se mueve y anima a la gente que esté pensándose iniciar un nuevo trabajo en este entorno que lo haga, porque con ello se evitará la despoblación. "Yo les diría que si les gusta su zona que apuesten por levantarla, porque si todos nos vamos fuera a trabajar y venimos a dormir, tarde o temprano el pueblo va a desaparecer. Tenemos que poner nuestro granito de arena y poner en marcha los negocios en nuestra localidad, y así vamos evitando que desaparezcan pueblos".