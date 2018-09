‘Te lo cuento con un cuento’, un proyecto que apuesta por la calidad de la literatura infantil

Elena Cañete tiene 35 años, es emprendedora y fundadora de ‘Te lo cuento con un cuento’, una librería online con una cuidada selección de cuentos y una amplia clasificación temática que pretende ayudar a padres y educadores a tratar algunos temas con los pequeños, como pueden ser la igualdad de género, el acoso escolar, el duelo, la llegada de un nuevo hermanito o la mejora de su autoestima. “La idea de poner en marcha este proyecto surge de la pasión de mi hija mayor, Julia, por los cuentos y de la necesidad de encontrar una librería de confianza que me garantizase y me ayudase a elegir el libro adecuado”.

Esta emprendedora vive en Humanes (Guadalajara) un pueblo de algo menos de 1.500 habitantes, en el que no hay ninguna librería por lo que si quería comprar algún cuento se tenía que desplazar o comprarlo online, algo que le resultaba complicado porque la mayoría de las grandes empresas de venta por internet tienen un catálogo “demasiado amplio” en el que resulta "muy difícil" hacer una buena elección. “Pretendo que la lectura ayude a los pequeños a mejorar su capacidad de reflexión, a superar sus miedos y a desarrollar su imaginación, porque me comprometo a encontrar la historia adecuada para cada niño”.

“Yo siempre he sido una gran lectora, pero al tener a mis hijas descubrí el maravilloso mundo de la literatura infantil, en que el que hay libros, cuentos y álbumes ilustrados que son auténticas joyas y que no deberían faltar en la mesilla de ningún niño, este descubrimiento me creó la necesidad de ampliar mis conocimientos sobre el tema”, explica Cañete. “Otra de las cosas que me animaron a abrir mi propio negocio online fue la necesidad de conciliar la vida laboral con la crianza de mis hijas en un entorno rural”.

FOTO: 'Te lo cuento con un cuento'

Esta librería está dirigida a padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, educadores… que quieran obsequiar a algún niño con cuentos de calidad. “Porque a través de los cuentos, los niños pueden llegar a comprender situaciones y sentimientos que, incluso para los mayores nos pueden resultar difíciles de explicar”. “Solo vendo libros que realmente merecen la pena, cuentos de alta calidad, cuentos respetuosos y amables para los pequeños. También ayudamos a muchos escritores que han autopublicado sus libros y que ellos mismos distribuyen”.

La librería la gestiona Elena Cañete y es ella la que se encarga desde la realización de pedidos a proveedores, control de stock, preparación de pedidos y la gestión de los envíos y las redes sociales. “Pero tengo dos pequeñas ayudantes (mis hijas) que son las mejores críticas con los nuevos títulos que vamos añadiendo a nuestro catálogo”

Según la fundadora del proyecto existen pocas librerías online dedicadas exclusivamente al público infantil. Además, su web no solo cuenta con la foto de portada y la descripción que ofrece la editorial, en la mayoría de los libros añade fotos del interior y una descripción y opinión “más cercana”. Cada libro también está clasificado por la cantidad de texto y por la cantidad de ilustración. “Tenemos mini libros para regalar en cumpleaños y otras celebraciones infantiles que los enviamos listos para repartir y unas maletitas para regalar a recién nacidos llenas de cuentos, personalizadas con el nombre del bebé y la frase “Empieza una vida de cuento”.