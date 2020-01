Así incidirá en Castilla-La Mancha la subida del salario mínimo entre los autónomos con trabajadores

Tan sólo el 10,48 por ciento de los autónomos de Castilla-La Mancha prevé contratar en el año 2020 a corto y medio plazo frente al 73,59 por ciento que no tiene intención de hacerlo, según se desprende del Barómetro del Trabajo Autónomo realizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA.

"Un dato que ha sorprendido" a la organización, según ha manifestado el portavoz de ATA Castilla-La Mancha, José Luis Perea, durante la presentación de este informe de resultados en Toledo.

De ese 73,59 por ciento que no prevé contratar, cuatro de cada diez, el 40,48%, señala a la situación socieconómica actual como la principal causa para no ampliar plantilla. El 35,49% del colectivo afirma que no contrata porque no pueden económicamente, el 12,78% alude a que su actividad no lo requiere y el 8,53% está reduciendo personal.

El 47,15% de los autónomos encuestados contestaron que sí disponen de empleados frente al 52,85 por ciento que no. De esos autónomos que declararon tener empleados, prácticamente dos de cada tres, el 64,32 por ciento no ha contratado a nadie en 2019 frente al 35,68% que sí ha sumado efectivos a su empresa.

El 38% no tiene intención de despedir en próximos meses

Sobre si tendrá que prescindir de algún empleado en los próximos meses, el 38,29 por ciento de los autónomos encuestados en Castilla-La Mancha manifiesta que no lo hará, frente al 31,64 por ciento que considera que sí va a despedir a algún trabajador. Un 30,07 por ciento de los autónomos no saben lo que harán y dependerá de la evolución del negocio.

De cara a 2020, para casi la mitad de los autónomos de la región sus perspectivas de negocio son positivas o al menos estables. De este modo, el 38,45 por ciento asegura que su negocio se mantendrá igual que el año anterior y un 11,23 por ciento confía en que mejorará. Por otro lado, el 44,31% del colectivo augura que el 2020 será un año peor y el 6,01 por ciento no sabe o no contesta.

Preocupa la subida del Salario Mínimo

A la hora de elegir la bajada impositiva, un tercio de los autónomos (37,14%) se inclinan por disminuir la cuota a la Seguridad Social; el 31,68 por ciento por hacerlo en IVA; el 27,59% se decantan por el IRPF y un 3,59 por ciento no sabe o no contesta.

La subida del salario mínimo también es un tema que preocupa a los autónomos con empleados. Un 64,35% de los encuestados con empleados no están de acuerdo con el aumento del mismo frente a un 23,82 por ciento que se muestra a favor. Un 11,83 por ciento no sabe o no contesta.

José Luis Perea ha ahondado en esta cuestión y ha explicado que en torno a unos 20.000 trabajadores asalariados que dependen de autónomos de la región se verán afectados por la subida del salario mínimo.

Asimismo, ha indicado que a los autónomos, las dos subidas del SMI aprobadas, les supondrá en dos años casi un 30 por ciento más de gastos, es decir, en dos años los autónomos tendrán que pagar 4.000 euros más por trabajador por gastos sociales y salariales.

A su juicio, esta medida va a provocar que los autónomos dejen de contratar y habrá un incremento de la economía sumergida. Además, ha advertido que ningún país de la Unión Europea, salvo Lituania, ha subido el SMI de la forma que lo ha hecho España en solo dos años.

La mujer, en el RETA

De otro lado, el portavoz de ATA en la región, a preguntas de los medios, también ha aplaudido la inclusión de la mujer en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), algo que ha achacado a las medidas aprobadas para favorecer la conciliación de los autónomos.

Según ha dicho, casi la mitad de los trabajadores autónomos castellanomanchegos son mujeres. Unos negocios, los liderados por mujeres, que son más perdurables en el tiempo que los de los hombres, según ha sentenciado.

En Castilla-La Mancha, ha apuntado, una buena herramienta de trabajo es el Plan de Autoempleo del Gobierno regional, un plan, según ha lamentado, desconocido por la mayoría de los autónomos de la región.

Es por ello que la organización está manteniendo reuniones con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con el fin de que los emprendedores tengan conocimiento de las ayudas que hay.

Finalmente, ha apuntado que en Castilla-La Mancha ATA era partidario de poner en marcha la tarifa plana para autónomos como en Andalucía, que según ha afirmado, está dando buen resultado, pero sin embargo, ha reconocido, el Gobierno regional decidió aplicar otro tipo de políticas.