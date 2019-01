'Por amor al arte', un taller donde pequeños y mayores pueden "crear sin límites" en Albacete

Rosa María González, con su empresa ‘Por amor al arte’, ha sido una de las premiadas en la XI edición del programa de mentoring y tutorización Sherpa, que desarrolla la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA). 'Por amor al arte' es un taller de artes plásticas y creativas donde niños a partir de 18 meses pueden expresarse con total libertad a través de la utilización de multitud materiales plásticos “sin miedo, sin juicios de valor, mediante la experimentación y el juego, satisfaciendo la necesidad creativa e innata de cada individuo”. En definitiva, acerca las formas de expresión artística los más pequeños consciente de que ésta es una carencia en la educación reglada hoy por hoy.

"Me he dedicado a esto durante varios años, estudié bellas artes y siempre he estado relacionada con el tema de la docencia a nivel artístico. Descubrí que me gustaba y que los niños estaban bien y dije: me tengo que poner a pie de calle y ver qué pasa con esto". Así explica Rosa María qué es lo que le impulsó a crear y desarrollar un proyecto su proyecto empresarial.

En ese espacio de seguridad y expresión artística que Rosa María ha creado para los niños que acuden a su taller, ella les acompaña "desde un profundo respeto. Aquí lo importante no es el resultado sino el disfrute del proceso creativo, el placer de la experiencia, el poder expresarse".

Esa es la filosofía de 'Por amor al arte', donde se disfruta y se crea sin límites para "preservar la parte imaginativa y creativa, que sobre los 7 u 8 años empieza a variar", sentencia. El siguiente paso es abrir este mismo espacio a los adultos. La metodología sería muy similar: "que todo el que entre por la puerta deje todo fuera y vuelva a ser un niño".

Las puertas de este taller se abrieron por primera vez al público el pasado 4 de septiembre y apenas unos días después este proyecto empresarial se medía a otros en el programa Sherpa. Hoy, es uno de los cuatro ganadores.

El desarrollo de 'Por amor al arte' ha ido ligado al desarrollo del programa de tutorización, Sherpa, que arrancó el 12 de septiembre, y pese a su corta vida, el resultado está siendo muy bueno, en buena parte porque la ubicación elegida por Rosa María González también refuerza el proyecto. El taller está ubicado en uno de los barrios de expansión de la ciudad de Albacete, el barrio Cañicas-Imaginalia, distinguido por ser una zona de familias jóvenes.

"El gran premio de Sherpa es pasar por la formación"

La especialización de las consultorías y tutorías y los profesionales son las claves de éxito del programa Sherpa. "Hablas de tu proyecto con gente experta, que te orienta y te guía", explica la emprendedora albaceteña. A Rosa María González el paso por Sherpa le ha cambiado la manera de ver su empresa. "Tenía una manera de verlo muy artística y ellos me han aportado en gran parte, poner los pies en la tierra" toda vez que le han orientado en la vertiente del márketing y la viabilidad financiera del proyecto. "He podido comprobar, con los números que tenía, que esto era viable y me ha dado mucha seguridad", sentencia.

De su paso por el programa se lleva el premio dotado con 3.000 euros, aunque, dice: "El gran premio de Sherpa es pasar por la formación" porque le ha permitido crecer a nivel empresarial y también humano, "algo que también se tiene muy en cuenta en el programa-- asegura-- porque no sólo hablamos de dinero, emprender es ponerlo todo en un proyecto que es tu pasión".