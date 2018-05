Un encuentro para encontrar sinergia entre las entidades sociales de Ciudad Real

La Plataforma Bienvenidos Refugiados de Ciudad Real ha organizado este próximo martes 8 de mayo el primer Encuentro para Entidades, Movimientos Sociales y Ciudadanía. Se trata de una iniciativa que quiere acercar a la gente para estar "en contacto" con el mundo social y entre las diversas organizaciones y colectivos de la capital provincial. "Vemos que muchos somos activos, y que a pesar de eso no nos enteramos de muchas de las cosas que se hacen", explica Sergio Carretero de la Plataforma.

Las actividades "muchas veces" se solapan y coinciden, por lo que entienden que la organización de las entidades "no funciona muy bien". "Queremos poner en común nuestra agenda, apoyarnos y buscar sinergia. La realidad es que no somos tantas personas y creemos que a veces hay algo que no está funcionando muy bien", explica el activista, que también pertenece al Círculo Pacifista de Ciudad Real. "Hay meses en las que se juntan muchas actividades y si se coordinase mejor, podrían haber tenido mejores resultados".

Puede parecer sencillo porque "todos conocemos gente en distintos movimientos" y han realizado ya actividades en común, como micrófonos abiertos en las que han participado asociaciones de la ciudad. "Pero ninguna ha sido para coordinarnos. Nuestra idea, ahora, es que podamos coordinarnos para un futuro", explica Carretero. A partir de esta coordinación, quieren plantear un proyecto conjunto que sirva para cuadrar agendas y potenciar a las distintas entidades. "Queremos juntarnos y aprovechar fuerzas".

"Muchos estamos en varios movimientos y siempre intentamos tener una visión conjunta, y esto, a veces, se nos escapa. Entendemos que a otras personas se le escapará más, por eso la idea es que nos ayudemos entre todos y dar más difusión a nuestras actividades", señala. En principio, se trata de un encuentro a nivel local, pero asociaciones y ciudadanos de toda la provincia están invitados a sumarse.

En cuanto a la situación de los refugiados, Carretero explica que los recursos de la ciudad se están trabajando "bien", pero que el problema no se refiere a la gestión que se hace de las ciudades de la bienvenida, sino más bien a Europa y al Gobierno de España. "Vemos que hay una vulneración de derechos gigantes y donde hay más problema", asegura. También en este sentido, necesitan más sinergia para intentar apoyar y ayudar "en todo lo que podamos".

En este sentido, desde la Plataforma están planificando también nuevas actividades, después de las que han organizado en conjunto con entidades como Cruz Roja o Cepaim. "Queremos realizar un encuentro de visibilización y trabajo con personas refugiadas y otras actividades. También se hacen círculos de silencio para visibilizar el tema y hemos colaborado en recogida de materiales y queremos proyectar un documental. Es en esta línea en la que estamos trabajando.