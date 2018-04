“La gente entiende que el deporte es necesario pero me preocupa que sea solo una moda”

“56.000 personas fallecieron en 2017 en España a causa del sedentarismo”. Una cifra “alarmante” de la Memoria de la Fundación España Activa que ha dado a conocer José Manuel García, profesor y decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha y recientemente galardonado con la medalla de oro europea al Mérito en el Trabajo. Se trata de un premio que otorga la Asociación Europea de Economía y Competitividad que distingue a las personas o empresas que dedican gran parte de su vida a una parcela específica, alcanzando reconocimiento con proyección europea.

García ha desarrollado su trayectoria profesional, docente e investigadora en el ámbito de la actividad física y el deporte por lo que conoce muy de cerca su importancia para la sociedad. “La gente entiende que el deporte es necesario pero me preocupa ahora que esta locura se convierta única y exclusivamente en una moda”. Y es que según denuncia el profesor de la Universidad regional muchas veces nos ponemos en manos de gente que no es profesional y “eso puede traer malas consecuencias”.

“Las modas pasan y lo que no me gustaría es que esto dentro de dos años, hacer deporte ya no sea cool y se deje de hacer. Por ello lo que tenemos que intentar es hacer ver a la gente que esto no es una moda”, señala el profesor de la UCLM. De hecho precisamente de lo que más orgulloso se siente de toda su trayectoria es de su insistencia, y de la de su grupo de investigación, por convencer a la sociedad española y europea de que el ejercicio físico es “la mejor píldora que hay contra el envejecimiento y a favor del bienestar y de la salud”.

José Manuel García

Deportista de alto nivel, se licenció en Actividad Física en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) y después trabajó como profesor, director deportivo, entrenador de equipos olímpicos, asesor deportivo y preparador físico, hasta su ingreso como profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad regional. Por toda esta larga trayectoria es por lo que le ha hecho especial ilusión este premio. “No es un premio puntual ya que recoge todo el trabajo que he hecho a lo largo de mi vida laboral” explica José Manuel García.

Titular de varias patentes de sistemas para el entrenamiento y la evaluación de entrenamiento deportivo, actualmente es presidente de la Conferencia Española de Decanos de Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además continua con su labor de investigación junto a su grupo de trabajo. “Estamos trabajando en dos proyectos europeos, un estudio junto con otros nueve países sobre el sedentarismo y otro que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid en el que estamos trabajando con biomarcadores genéticos para determinar qué biomarcador determina un tipo de actitud sedentaria o no”.