Una exconcejala de Ganemos arremete contra IU: "Dejen a los concejales de Podemos en paz"

"Está muy feo, pero que muy feo, que el dirigente de una formación arremeta contra la dirección de otra formación con la que se ha hecho una coalición", reclama la exconcejala de Ganemos Toledo, Helena Galán, tras las últimas declaraciones del coodinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo. Crespo criticaba en una entrevista con Europa Press el "desinterés" de la dirección federal en la región, al "posponer la creación de la gestora". "Nos parece preocupante y una desidia", concretaba.

Galán ha respondido a las declaraciones de Crespo, señalando que "respecto a los resultados, no vendría mal un poco de autocrítica y reconocer que los resultados han sido nefastos", además de recalcar que "mucha culpa el 90% la tiene esa manera tan poco democrática de hacer las cosas". La que ostentó el cargo de concejala de Participación Ciudadana y Transparencia en Toledo, recordaba en sus redes socialmente que en 2015, "cuando de verdad se hizo una verdadera confluencia desde abajo, los resultados fueron espectaculares". Por eso, considera que decir que en las últimas elecciones los resultados "no han sido malos, es no reconocer que ese acuerdo entre hombres en un despacho a espaldas a la ciudadanía no funciona".

Galán participó también en las últimas primarias de Podemos Toledo y se perfila también como una de las que entrará en la gestora de la formación morada en los próximos meses, según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es. Crespo señalaba en la entrevista que espera que Podemos pueda "incorporarse a la senda" que está siguiendo Izquierda Unida, que "ya está caminando". A esto, Galán replica que "ya está incluido [el partido]" y que "quizás sólo es necesario que empiece el PCE a cumplir el acuerdo en cada municipio haya o no haya dirección regional".

Además, señaló que se edbe "empezar a contar con Podemos" en la acción política para lograr crear "oposición real al gobierno municipal en vez de usar la presencia en las instituciones para criticar la actuación de antiguos concejales/as, diputados/as de la verdadera confluencia que existió en 2015". Igualmente, ha afirmado que "el PCE tiene más concejales que Podemos porque el 'nefasto acuerdo' exigía que los dos primeros puestos de los municipios y diputaciones fuese para el PCE". "Quizás por eso al PCE no le preocupan los resultados, total los suyos están colocados en las instituciones", critica.

En este sentido, ha pedido "por útlimo, que "deje a los concejales de Podemos en paz, ellos no necesitan su mano ni ser acogidos por nadie, ya están acogidos por su formación y, no se preocupe, están siendo respaldados y ayudados por aquellas personas que con experiencia municipalista fueron relegadas, a cambio de colocar el PCE a los suyos y asegurarse así la dirección de la “coalición” en ese “nefasto acuerdo” donde se antepusieron los nombres de personas concretas, al de la ciudadanía".

Crespo hacía alusión en la entrevista a que "acoger" a los concejales de la formación morada es su "responsabilidad". "Nosotros nos presentamos como Unidas Podemos para representarles, y con independencia de que sean de Podemos tenemos esa responsabilidad", señalaba el coordinador regional de IU.