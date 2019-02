Farmacéuticos alertan sobre la celiaquía: "Hay personas que tienen la enfermedad y no están diagnosticadas"

Asesorar a las personas afectadas por celiaquía. Este es el principal objetivo de la campaña que ha puesto en marcha el Consejo Oficial de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad, 7.000 en la región. La campaña, que se llevará a cabo a través de actuaciones de prevención, formación y promoción de la salud se prolongará hasta el mes de mayo haciéndola coincidir con el Día Mundial del Celiaco, que es el 5 de mayo y el Día Nacional del Celiaco, que es el 27 de mayo.

Para la realización de esta iniciativa se ha creado una red con más de 200 farmacéuticos que se han formado durante la primera semana de febrero para poder prestar asesoramiento sobre la enfermedad celiaca a pacientes y al público en general en las cinco provincias de la región. “El farmacéutico es el profesional sanitario cualificado más accesible a la población en la mayoría de los núcleos. De hecho, más del 99% de los pacientes tienen una farmacia en la zona donde residen y por tanto eso tiene un valor como red asistencial muy importante”, asegura José Javier Martínez Morcillo, presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.

Una vez formados, los farmacéuticos que integran la red de expertos, tendrán que dar difusión sobre la enfermedad en sus propias farmacias así como desarrollar una labor informativa en colegios, asociaciones o institutos, tanto a pacientes celiacos como al resto de la población con el objetivo principal de aumentar el conocimiento general sobres esta enfermedad. Para ello cuentan con diferentes materiales de apoyo que se han elaborado para este fin como dípticos, carteles y folletos que incluyen la información sobre qué significa ser celiaco, qué es el gluten, cómo vivir con celiaquía, la clasificación de alimentos, las claves para hacer una dieta sin gluten y los símbolos identificativos del gluten en los alimentos.

“La Consejería de Sanidad nos manifestó su preocupación por la prevalencia que hay en España de pacientes que no están diagnosticados y sobre todo niños ya que la sintomatología clínica se presenta a edad tempranas y sus familiares no suelen saber en qué consiste esta enfermedad”, explica José Javier Martínez. “Hay un 65% de la población susceptible de tener esta enfermedad o que la tienen y que no están diagnosticados”. De ahí la importancia de esta campaña para informar por un lado a los celiacos sobre los hábitos que deben realizar y a la población en general para que conozcan en que consiste la enfermedad.

Una tienda con productos sin gluten especiales para personas celíacas. | EFE

El objetivo del farmacéutico no es diagnosticar la enfermedad sino explicar al paciente que acuda a la farmacia los síntomas de la celiaquía y si los tiene remitirlo al médico para que pueda establecer un diagnóstico. “Hay diferentes factores que están relacionados con la enfermedad como los hábitos de vida que tenemos, por las dietas o por el consumo de pan, por ejemplo, es decir factores que influyen en nuestros hábitos”, señala José Javier. “No hay tratamiento para esta enfermedad, y el tratamiento es no ingerir gluten porque está presente en algunos alimentos”.

A los pacientes celiacos, se les recomienda una serie de hábitos para evitar ingerirlo. “Cosas tan básicas como lavarse mucho las manos, evitar en la cocina las tablas de madera, limpiar frecuentemente las superficies de cocinado y de lavado, utilizar un tostador específico para el paciente, cocinar sus alimentos antes que los del resto de la familia…Son hábitos que tienen que tener en cuenta para mejorar esa sintomatología puesto que el único tratamiento que existe para ellos es la eliminación del gluten de su dieta”, asegura el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.

Martínez ha advertido además a las personas que no padecen la enfermedad celiaca que no sigan una dieta sin gluten debido a que pueden desarrollar la enfermedad, "no es una moda, es un tratamiento para los pacientes que padecen la celiaquía", ha asegurado. “Una persona que no tiene intolerancia al gluten que no tiene enfermedad celíaca no tiene porque eliminar el gluten. Nuestro cuerpo está preparado para ingerirlo y el hecho de eliminarlo puede hacer que luego se desarrolle alguna intolerancia frente al gluten”.