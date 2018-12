Miel, aceite y vino: tesoros líquidos que se pueden encontrar en Castilla-La Mancha

"Gran Selección es sinónimo de excelencia en la calidad en productos de nuestra tierra, Castilla-La Mancha". Los premios Gran Selección de este 2018 han dejado un año más el listón muy alto, uniendo la calidad en los productos típicos de la tierra con el esfuerzo de los productores y empresarios, su tesón y afán de superación.

En la categoría de miel, el producto reconocido este año ha sido Nectarius, de la empresa Alcarria Esencial Nature, un producto crudo recogido en el Parque Natural del Alto Tajo, totalmente ecológica y protegida por la Denominación de Origen 'Miel de la Alcarria'. La empresa está ubicada en Cifuentes y se rige por las normas europeas de agricultura ecológica, y también por su propio sistema de calidad y trazabilidad del proceso. Nectarius empieza por una "idea loca" explica Javier Marigil, una de las cabezas de Alcarria Esencial Nature. La empresa nace con el objetivo de alimentar una "pasión dormida", la del mundo de la apicultura.

Mucho estudio y formación fueron necesarios para llegar al punto en el que se encuentran actualmente, y siempre "con los mejores de España". A todo este conocimiento han querido añadir "algo diferente" que reinvente las tradiciones y los manejos del mundo de la miel. "Siempre me gustó, desde que era pequeño", asegura el apicultor. Explica con orgullo que ya tienen, prácticamente, todas las certificaciones de excelencia a las que se pueden acceder.

¿Cómo lo han conseguido? "Hace falta mucha pasión, mucha sensibilidad por el producto y por contra también mucha innovación. Mucha pulcritud a la hora de ejecutar los procesos", explica Marigil. Por eso, recalca, es importante también el entorno en el que se encuentran y conocerlo en profundidad. "Hay que buscar los rincones que producen la mezcla de plantas aromáticas que es lo que buscamos, no sirve cualquier cosa", asegura. "No nos conformamos con que sea bueno, sino con que sea excelente", concluye.

Almazara en los Montes de Toledo

El aceite premiado como Gran Selección ha sido Casas de Hualdo Cornicabra, de la finda Hualdo, bajo la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo. Se trata de un producto que une tradición y vanguardia, robusto, amargo y picante, con una elevada intensidad y con toques de lechuga, alloza, endivia y canónigos. La almazara está ubicada en el corazón del olivar, con una tecnología avanzada que permite controlar todos los procesos y obtener el aceite a las pocas horas de la recolección de la aceituna.

Así lo explica Enrique Vivar, del equipo técnico. El proyecto empezó hace unos veinte años con la plantación de distintas parcelas de olivo. La almazara se construyó en 2009, después de observar cómo se comportaban las distintas especies en la finca. Un año después empieza a envasarse el aceite Casas de Hualdo. En la finca tienen cultivos de todo tipo, como maíz, alfalfa y guisante y los olivares se encuentran en las parcelas más altas. "La almazara es una ventaja muy importante, por el escaso tiempo que supone desde la recogida hasta su llegada y su proceso".

Todo se aprovecha en la finca: el estiércol de las ovejas se usa como abono en los olivares, y el maíz y el trigo también se destina al rebaño de las ovejas. "Es todo un entorno que busca complementarse, y eso se une al proyecto de la almazara que es lo que tiene más peso dentro de la finca", explica Enrique. "Pensamos que hemos llegado a este reconocimiento porque tenemos buenas condiciones de cultivo, y nuestro objetivo es conseguir las propiedades saludables de la aceituna en el aceite, que sea puro y que tenga los aromas típicos de la variedad", recalca.

"Intentamos hacerlo lo mejor", explica. En esto se incluye la limpieza exhaustiva, el control de la trazabilidad. Es un poco sota, caballo y rey, pero no deja de ser una industria alimentaria. A veces pensamos que como el aceite no se estropea, no hay que poner empeños, pero es un alimento, aunque sea muy estable", recalca. Todo, asegura, gracias a un equipo "muy comprometido, ilusionado" con el proyecto que cada año intenta mejorar y encontrar aspectos que "nos ayuden a ofrecer estos aceites que queremos conseguir".

El vino, producto estrella

Dominio de Baco

El vino no podía estar fuera de los Premios Gran Selección. Castilla-La Mancha es el gran viñedo de Europa y así lo demuestran los galardonados en esta nueva edición. Entre ellos, el Airén 'Dominio de Baco' de Dcoop S.A, en la categoría de blanco. Se trata de un vino de viñedos seleccionados, pálido y con atractivos tonos amarillos e irisaciones verdes que dejan en nariz un toque frutal con notas tropicales mientras que en boca es elegante y sugerente. Dcoop es una bodega con más de 10.000 viticultores asociados, y una producción media de 1,8 millones de hectolitros. Se encuentran situadas en las zonas de La Mancha, La Manchuela, Valdepeñas y Ribera del Júcar.

En la categoría de tinto 2017 y 2016, el vino Laminio, de Villarrobledo, se ha erigido como ganador con su color rojo violáceo con un aroma de frutos rojos , frambuesa y mora. En boca está marcado por sus taninos muy suaves y tiene una "gran estructura", profunda persistencia y retrogusto de nuevo frutal. La bodega es un "ejemplo de continuidad" en la localidad albaceteña, y mantiene las tinajas de barro centenarias de 4.000 litros junto a las nuevas tecnologías y equipos en la elaboración dentro de un marco sostenible. Divina Putea fue el vino ganador en la categoría de añadas anteriores a 2016, de la Denominación de Origen Protegida de la Manchuela de la mano de Pozo-Lorente.

'Artesones de Cenízate' es el ganador en la categoría de rosado, de la Cooperativa del Campo Virgen de las Nieves. Se trata de un vino color rosa fresa, brillante con leves matices violáceos y aromas frutales y con cierto toque floral, lo que también se repite en la boca, con toques afrutados, frescos y "muy equilibrados". La cooperativa se encuentra en Albacete y está formada por 290 socios, siendo aproximadamente 33% de los mismos mujeres, y contando prácticamente con la mayoría de familias de Cenizate. Fue el primer municipio de Castilla-La Mancha donde se implantó un moderno sistema de modernización no sólo de sus bodega sino también de sus viñedos.

Alcardet Brut 18 es la Gran Selección en la categoría de espumoso, elaborado mediante un método tradicional tras 18 meses de crianza. Con un color amarillo oro nuevo, finas burbujas, notas cítricas en nariz y amieladas de crianza; en boca es fresco y equilibrado y con un postgusto intenso y elegante. Las bodegas Alcardet ofrecen más de 24 variedades de uva y elaboran más de 35 millones de kilos de uva en 4.000 hectáreas de más de 600 socios. El Latúe Espumoso resultó premiado también en esta categoría, con un color amarillo pálido, limpio y brillante, aromas frescos e intensos de manzana y pera. Bodegas Latúe es una de las bodegas ecológicas más grande del mundo, con vinos que se exportan a más de 25 países.